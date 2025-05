Slavica Ćukteraš tražila momka na sajtu za upoznavanje: Priznala sve u emisiji, koleginica ostala u šoku

Slavica Ćukteraš priznala i kada je instalirala aplikaciju.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda Specijal

Pjevačica Slavica Ćukteraš priznala je da je emotivnog partnera tražila na društvenoj mreži za upoznavanje, a njeno priznanje začudilo je njenu koleginicu pjevačicu Milenu Ćeranić.

U toku emisije ''Amidži šou'', pokrenula se tema o društvenim mrežama za upoznavanje, a Slavica Ćukteraš je priznala da ima otvoren profil.

"Ne znam ko za vrijeme Korone nije instalirao tu aplikaciju", rekla je Slavica, na šta se nadovezala Milena.

"Ti to koristiš? Ja ni tik-tok nemam. Ja nikada to nisam imala. Nisam do skoro znala ni u potpunosti kako se Instagram koristi", dodala je Milena šokirano.

(Blic, MONDO)

