Dijana Dilajn ponovo morala javno da se oglasi: Spomenula pakao koji prolaze njeni roditelji nakon otkaza radnicima

Dijana Dilajn ponovo se oglasila otkrivši stanje u porodici nakon različitih priča.

Izvor: Instagram/diline_dijana

Dijana Dilajn nedavno je šokirala domaću javnost kada je napustila Srbiju i riješila da zatvori svoj butik. Ona se sada javila putem Instagrama i podijelila dirljivu poruku koju joj je poslala jedna žena. U toj poruci joj je napisala da je hrabra kao lavica, da je pravi superheroj, da treba da nastavi da blista, da je voli i da vjeruje u nju.

Dijanu je ova poruku ganula, pa joj je odgovorila:

"Želim samo da kažem mojim ljudima, ljudima koji me vole i poznaju lično, da im se izvinjavam ako ne odgovorim na neku od poruka, jer ovakvih poruka imam mnogo dnevno. Takođe, želim da vam kažem da se vi ne nervirate, jako me zaboli kada pročitam da se vi nervirate, a najviše jer se nerviraju moji roditelji, koji ni za šta nisu krivi" - napisala je Dijana, pa nastavila:

"Isto tako, želim da kažem vama koji ste srećni jedino dok sijete svoj otrov, da ga puno imate i džaba ga sijete, uvijek će ga biti u vama. Ne možete vi biti toliko loši, jer snaga je uvijek na dobroj strani. Ne bih ovo nikada napisala, davno sam prevazišla ove male boginje, ali mi je žao ljudi koji se oko mene nerviraju", izjavila je Dijana.

U postu koji je u međuvremenu obrisala, dodala je još:

"I da su sve ove budalaštine tačne, zašto vi trošite svoje vrijeme na mene? Zar toliko ne cijenite sebe? Vrijeme je dragocjeno. Dok vi pišete i trujete se u svom zlu, ja radim mnogo ljepše stvari. Naravno da ima istine u nekim napisanim stvarima, ali samo ću reći da je uvijek dobro bilo jače od zla. Jedino što me rastuži u ovoj tragikomičnoj situaciji je to što moji prijatelji moraju da gube vrijeme i energiju dižući me , odnosno misleći da to treba da rade, a vi drugi, vi me svojim zlom dižete, jer ja radim baš na ovo gorivo.

