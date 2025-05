"Šokirana sam koliko sam vam interesantna": Dijana Dilajn se ponovo oglasila

Dijana Dilajn, koja je preko Instagrama saopštila da zatvara radnju u Beogradu i da napušta Srbiju, reagovala povodom svega što se desilo u poslednja dva dana.

Izvor: Instagram/diline_dijana

Dijana Radonjić, dizajnerka poznatija kao Dijana Dilajn, oglasila se juče na svom Instagram pofilu gdje je saopštila da zatvara radnju u Beogradu i da se odselila iz Srbije.

Zaposleni u radnji su otkrili da su navodno dovedeni pred "svršen čin" i da su sve saznali preko noći, kao i da su dobili svi kolektivne otkaze.

Mediji danima bruje o njenom poslovnom potezu i objavljuju slike iz polupraznog butika koji se sjutra zatvara, a sada je Dijana Dilajn ponovo riješila da se oglasi i spomene reakcije javnosti koje su uslijedile nakon njenog prvog oglašavanja:

"Kad god pomislim da me više ništa ne može iznenaditi, vi me razuvjerite, 2 dana sam šokirana koliko sam vam interesantna, prosto ne mogu da vjerujem da je to bitna tema i da je bitno šta sam rekla, ali čitam teorije zavjere, novinare koji svašta pišu, inspiracija na maks, a teoretičari zavjere, oni kažu da sam nešto morala. Da vam kažem nešto, ja nikad u životu nisam radila ono što sam morala, upravo sam radila uvijek suprotno, čak i kada sam dijete bila. Uvijek sam radila suprotno od toga - i tada, a kamoli sada kada sam odrasla žena", rekla je Dijana.