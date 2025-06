Srpkinju muvao Bred Pit, Didi zvao na žurke, zarađivala je 30.000 dolara za noć: Jedan susret je spasio siromaštva

Srpska glumica i manekenka Dajana Gudić, godinama unazad živi i radi u Los Anđelesu, gdje je upoznala mnogobrojne poznate ličnosti.

Dajana Gudić je danas uspješna u svijetu glume, a nekada se bavila manekenstvom. Glumica je otvoreno govorila o poslu manekenke u Americi, i odrastanju u Bosni, u emisiji Ispovijest.

"Na početku sam jako mala zarađivala, tek sam došla, konkurencija je ogromna. Radila sam za 100 dolara 12 sati, a to je ništa, jer je u LA stan 2.500 do 3.000 eura mesečno, plus računi i nisam mogla da se odvojim od te cimerke. Prvih mjesec dana sam jela pirinač, nemam taj kompleks da to krijem", započela je.

"Čula sam da u jednoj diskoteci traže konobarice, tu su izlazili Rijana, Leonardo DiKaprio, to je bio kasting, bilo je 5.000 modela, i oni su izabrali samo 20 ljudi. Ja sam zakasnila na taj kasting, ali sam znala da tu moram da se probijem, i preko nekog druga promotera sam saznala da gazda te diskoteke svaki ponedeljak izlazi u jednu diskoteku. Ja reko' idem tamo, tamo obezbjeđenje oko njega, ja došla tamo mršava, i kažem: 'izvinite moram da se upoznam sa Ričijem', obezbjeđenje mi je reklo da se sklonim, ali sam ja sat vremena stajala i mahala mu, i onda je on prišao i pitao o čemu se radi."

"Ostavio je bakšiš od 30.000 dolara tu noć"

"Ja ga zamolim da mi da posao u njegovoj diskoteci, i obećam da ću biti najbolja od svih, da ću najviše prodavati. Rekao mi je da poštuje to što sam stajala tu sat vremena, dao mi je broj telefona i rekao da ga pozovem sutra. Meni je taj posao promijenio život, počela sam da zarađujem velike iznose, 1000-2000 svaku noć. To je elitna diskoteka, tu dolaze najuspješniji ljudi. Moj posao je bio da stojimo za stolom i pravimo piće. Nas niko nije smarao, jer svako od tih moćnika dođe sa 15 modela. Jedno veče je došao princ iz Saudijske Arabije i dao nam 300.000 u kešu, a mi nismo imale mašinu, pa smo brojale ručno, onda nam je ostavio 30.000 bakšiša tu noć. Počela sam da zarađujem, našla sam stan, iselila se i jedva sam čekala da dođem na Balkan, i da mami i sestri platim najbolji hotel u Grčkoj," ispričala je u emisiji Ispovijest.

Dajana je nedavno otkrila da joj je slavni holivudski šmeker Bred Pit, pisao na društvenim mrežama, kao i da je bila na zabavi kod repera Paf Didija, čije suđenje je u toku za reketiranje i trgovinu ljudima, i kriminalna djela vezana za prostituciju. Ona je otkrila da je bila na reperovoj rođendanskoj zabavi 2023. godine.

"Bude tu jedna prostorija koja je VIP i tu samo bude nekih 20, 30 ljudi i njegovih bliskih prijatelja, a odmah pored je 200, 300 ljudi i tu bude velika žurka. Uvijek bude neki nastup", rekla je Dajana u "Pričaonici" i otkrila da je dobila priliku da sazna šta se dešava u VIP sobi.

"Mi idemo u tu VIP sekciju i to je nešto što naši ljudi teško shvataju. Kad uđeš, odmah vidiš Bijonse, Džej Zija, Lejdi Gagu, Breda Pita, Kim Kardašijan... i onda sam tu ja. Zapitala sam se šta radim ovdje", rekla je glumica za 24.sata.hr.

