"Viđam samo momka, idu svuda zajedno": Komšije bez pardona o privatnom životu Nedeljka Bajića Baje

Misteriozan privatan život poznatog folkera tema je već godinama, a uprkos naslovima da je bio u braku i ima djecu, njih niko do sada nije vidio.

Godinama je Nedeljko Bajić Baja vješto čuvao svoj privatan život daleko od javnosti, ali su ga komšije razotkrile i otkrile ono što je dugo skrivao.

Pjevač je bio oženjen lijepom Ivanom, koja je 19 godina mlađa od pjevača.

Međutim, kako se ranije pisalo, Baja i Ivana su se razveli još 2018. godine. U braku su dobili sina Marka i ćerku Milicu, a iako je ljubavi došao kraj, par je navodno ostao u korektnim odnosima. Djeca su ostala sa majkom, a Baja nikada o tome nije javno govorio.

Nedavno su komšije progovorile i otkrile sočne detalje o pjevaču.

"Baja je fin komšija. Pristojan je, s njim nikada nismo imali problem. Malo je čudan i tajanstven, ali to je njegova stvar. Iako godinama živi ovdje, mi smo iz novina saznali da se prije neku godinu razveo. Nikad nismo vidjeli njegovu ženu, a ni djecu. Na ovoj adresi nisu živjeli zajedno, to je sigurno. Šta je u pitanju, to zaista niko odavde ne zna. Možda ih je sklonio u Beč ili u Bosnu, tamo isto ima nekretnine. Ovdje nisu bili. Baja se bavi sportom, trči ovdje po kraju. Trudi se da vodi zdrav život", rekla je pjevačeva komšinica, a na njenu priču se nadovezao još jedan stanar ove zgrade:

"Ni ja ga nikad nisam vidio s familijom. Kad malo bolje razmislim, viđam samo momka koji često dolazi kod Baje već godinama, to je onaj koji s njim ide svuda, mislim da ga on vozi autom gdje treba. Viđam ih i uveče i ujutru, jer sam ranoranilac. Ovako ne mogu ništa loše da kažem za njega, ne pravi probleme. Kad prođe, kulturno se javi. Šteta što se povukao sa estrade, ima dobre pjesme. Čujem da to klinci vole. Ima on i neki restorančić blizu, tamo s društvom provodi najviše vremena", rekao je komšija za Informer.

Podsjetimo, Nedeljko Bajić Baja našao se svojevremeno u centru pažnje medija, jer je navodno odbio da pjeva na svadbi za čak 100.000 eura. Pjevač je trebao da se pojavi i otpjeva jedan blok, isključivo svojih pjesama, ali uprkos tome, ipak je odbio ponudu.