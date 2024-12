"To su budale iskompleksirane": Maca žestoko raspalio po estradi, posebno spomenuo Nedeljka Bajića Baju

Dragan Marinković Maca komentarisao je domaće estradnjake, a posebne riječi imao je za pjevača Nedeljka Bajića.

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca poznat je kao neko ko ima "oštar jezik", te ne krije šta misli o kolegama sa javne scene.

Nedavno je upao u sukob sa Jelenom Karleušom, a sada je još jednom komentarisao estradu, ali govorio i o pravim mjerama vrijednosti i otkrio šta je za njega nemjerljiv uspjeh u današnje vrijeme. Posebna tema u javnosti bili su honorari koji pjevači uzimaju za nastupe...

Poslednjih nekoliko godina pjevači zarađuju tako što unaprijed dogovore "cifru" za koju rade nastup kako ne bi zavisili od posjete kluba, a samo jedan od njih radi potpuno drugačije od većine, što je Maca istakao.

"Nedeljko Bajić Baja! Od svih tih velikih zvjezdetina... Frajera zovu, on je u fazonu "moje su karte, ti što si popio, tvoje je"... To je mu*onja, koji uzme sve na karte i puni sale non stop. To je uspjeh", govorio je glumac.

Takođe, Maca se osvrnuo na neke od žena poznatih koje nikada nisu bile u javnosti dok se nisu udale i otkrio po čemu se njegova supruga razlikuje od drugih.

"Jovana nema potrebu za medijskim eksponiranjem. Nije tip žene kao ove 'žene poznatih'... Ove budale iskompleksirane uz muža dosadno im, pa postanu kreatorke, imaju potrebu da izađu u javnost. Ja tako i svoju djecu vaspitavam, neka se bore sami, a ne da kažu: 'Evo ga Macin mali'. Ma j*** ti Maca mater, stvaraj svoje ime", pričao je Maca.

Ovako Macina supruga izgleda:

