Seka Aleksić uhvatila momka u prevari: Htjela da raskine s njim, pa saznala i šta nije htjela

Pjevačica Seka Aleksić je nakon lošeg iskustva s bivšim partnerom upoznala supruga

Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic

Seka Aleksić danas uživa u srećnom braku sa Veljkom Piljikićem sa kojim ima dva sina, a svojevremeno je ispričala da je bila prevarena od strane jednog partnera.

Seka Aleksić je jednom prilikom govorila o svojoj prošlosti i otkrila da je jednog svog bivšeg partnera uhvatila u prevari.

"Jednom sam doživjela da me prevario i to sam otkrila sama. Kopala sam, zato što sam osjetila da sam u pravu. Primijetila sam po njemu da se nešto dešava i krivo mi je što nisam to brzo sanirala. Ja sam to još prije osjetila i htjela sam da raskinem sa tom osobom, ali eto, čekala sam da vidim to crno na bijelo", rekla je Seka Aleksić.

Pjevačica je potom raskinula vezu, a onda se u njenom životu pojavio suprug Veljko.

(Kurir, MONDO)