"Može da ih tuži, ima prava kao i druga djeca": Apelacioni sud donio odluku u slučaju Miroslava Ilića

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića, objavila je danas da je Apelacioni sud donio konačnu odluku kojom se potvrđuje da je pjevač biološki otac njenog sina Devina.

Mirjana Antonović je danas u objavi na Fejsbuku otkrila odluku Apelacionog suda, kojom se potvrđuje da je pjevač narodne muzike Miroslav Ilić, biološki sin njenog oca. Nedugo nakon što je objavila vijest, reagovali su i advokati koji su otkrili šta kaže pravna praksa u ovim situacijama.

Ako je pravosnažno utvrđeno da je Devin dijete Miroslava Ilića, on ima ista prava kao i sva druga djeca u vezi sa nasledstvom. Jedino ostavilac može testamentom da odredi tačno naslednike za određenu imovinu, ali svakako dijete ima pravo da traži taj nužni dio. Otac sjutra može da kaže: “Ja imam dvoje djece, ostaviću sve njima, on (u ovom slučaju Devin) može da traži nužni dio od njih. Može da ih tuži. Dijete rođeno u vanbračnoj zajednici ima sva prava ista kao i ono dijete koje je rođeno u braku", rekao je Kuriru advokat Radomir Munižaba.

S obzirom na to da Miroslav Ilić ne želi da komentariše novonastalu situaciju, kao što ni prethodnih godina nije želio da prizna očinstvo, advokat je pojasnio da li ova odluka može da se ospori.

"Sproveden je jedan postupak u tom prvostepenom, rađena je DNK analiza, da bi se utvrdilo li su u krvnom srodstvu. Ako je utvrđeno da je bilo nekog emotivnog odnosa ili bilo kakav odnos između njih, to je utvrđeno činjenično stanje. Pravno gledano, na takvo utvrđeno stanje, apelacioni sud je potvrdio presudu. Ako se žalio on (u ovom slučaju Miroslav), oni su odbili žalbu, sada je ona potvrđena, on ima pravo da ide na vanredne pravne ljekove, ali to ne odlaže izvršenje. Kada je potvrđeno, sad je u obavezi da se sprovede upravni postupak upisivanja u svim knjigama da je Miroslav Ilić njegov otac. On ne može na to da utiče. To će ići po odluci suda, i to nijedan organ uprave ne može da stopira. Dalje, da li će on da prizna ili ne, ili će da otvara nove postupke, to je do njega. Ne mora on da poštuje tu odluku, ali sve te javne knjige, to će se po odluci Apelacionog suda upisati, to je izvršno".

Mirjana se javno oglasila

Inače, Mirjana je pratioce na Fejsbuku obavijestila da je posle dugog niza godina i borbe za dokazivanjem očinstva, njena pravda konačno zadovoljena.

"Samo da vam javim, posle toliko godina borbe, pobjeda je vaša i naša! U pravu ste bili da istina na kraju uvijek pobjeđuje. Konačno je sve završeno. Apelacioni sud je dodijelio konačnu odluku. Trebalo je to odavno, ali bolje i kasno nego nikako. (Taj zakon pod hitno treba izmijeniti). Devin je uvijek bio i utvrđeno ostao biološki sin Miroslava Ilića. Naredba je da se tako upiše u svim knjigama i dokumentima. Mnogo vam se zahvaljujemo što ste uporno, strpljivo i uprkos svim lažima vjerovali i stajali uz nas. Još jednom se zahvaljujem svim prijateljima na snazi i podršci. Majka je najveća sila na ovom svijetu. Vole vas puno vaši Mirjana i Devin", napisala je ona u objavi na Fejsbuku.

