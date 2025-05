Otac Maje Marinković van sebe, ćerka mu pretučena: Hitno doletio za Beograd, spomenuo i pištolj, sprema se haos

Taki je bio vidno uznemiren, budući da ni sam nije znao šta se sve dešavalo između Cara i Maje.

Izvor: Instagram/takitadza/screenshot

Bivša rijaliti učesnica i starleta Maja Marinković ponovo se našla u centru pažnje zbog novog skandala, nakon što je Aleksandra Nikolić javno optužila svog bivšeg dečka Filipa Cara da je proslijedio njene eksplicitne snimke upravo Marinkovićevoj.

Ova optužba je izazvala buru u javnosti, naročito jer je Maja nedavno raskinula vezu sa Carem, a tu nije kraj.

Da sve bude još gore, Majin otac, koji do tada nije bio upućen u cijelu situaciju i kroz šta je njegova ćerka prolazila, hitno je doputovao iz Podgorice u Beograd, prekinuvši svoj odmor. Po dolasku je za domaće medije izjavio da i njega samog Car uznemirava.

"Prekinuo sam odmor i doputovao odmah iz Podgorice. U šoku sam ostao kad sam vidio šta se desilo, sedam dana sam bio u Crnoj Gori. Vidio sam šta je Maja objavila, vidio sam modrice i ostalo što je okačila, bila je sva krvava. Ona je kod nasilnika Filipa Cara bila u Crikvenici, dijete dugo nisam vidio. Desili su se neki nesporazumi, dijete 25 dana nisam vidio, a ona priča da je bila zlostavljana i da je pretučena", priča Taki i dodaje:

Povrede Maje Marinković:

"Idem upravo da vidim šta se sa njom desilo. Nisam Maju mogao da dobijem na telefon. Rekao sam joj samo da dolazim i da ćemo da slavimo rođendan, a ona mi je rekla: "Ne znam samo kako", iskren je bio Taki.

Taki tvrdi da je Maji zabranjeno da sa bilo kim stupi u kontakt, a da je sve to djelo Filipa Cara:

"Izgleda da je njoj bio uzet telefon, pasoš i ostalo i nije imala kako da se vrati za Beograd. Uspjela je nekako sve da uzme, pa mi je poslala poruku da dolazi. Danima se nije javljala na telefon", tvrdi otac Marinkovićeve koje dodaje:

"Pijem ljekove, ona se vratila juče. Sinoć sam čuo da joj je stavljao pištolj usta, da je gađao ko zna čime pored glave. Ne znam dokle više sa nasiljem."

"Ko zna šta joj je sve radio"

Taki je bio vidno uznemiren, budući da ni sam nije znao šta se sve dešavalo između Cara i Maje.

"Znamo šta smo gledali u rijalitiju, ko zna šta je on radio ovako sad mimo kamera i šta je preživjela Maja. Maja mi je samo rekla da dođem kući. Plašim se za Majinu bezbjednost, pitala me je maloprije čemu služi kisjelina. Ne znam šta se tu sve desilo. Ne znam ni da li je prijavila sve to policiji", rekao je on, pa je dodao:

"Car me danima maltretira preko telefona. Imam jedno 300 poruka. Imam sve sačuvano. Hrvatski brojevi su me zvali tokom cijelog dana. Nikada ga nisam vidio ovakvog, noću zove u tri sata."

"Tuđa djeca me svakako sada ne zanimaju, gledam samo kako da dijete zaštitim od svega ovoga. Sada sam na ljekovima, ja sam bolešljiv čovjek, vidjećemo gdje će sve ovo da ide i kako će", rekao je Taki za Blic.