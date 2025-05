Rascijepana usna, popucali kapilari i rane na rukama: Srpska starleta objavila stravične slike nasilja, optužila bivšeg

Maja Marinković je objavila fotografije povreda za koje tvrdi da joj je nanio Filip Car sa kojim je nedavno raskinula.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Veza Maje Marinković i Filip Cara nedavno je okončana burnim raskidom, a nakon što mu je u telefonu našla fotografije sa drugim ženama, Maja je Caru razlupala auto, stan i roleks sat. Filip je bivšu optužio da mu je iz telefona na prevaru uzela fotografije i snimke koje je posjedovao, a na kojima su druge žene i da je spremna da ih objelodani.

Na jednom od snimaka, navodno je i Aleksandra Nikolić koja je sinoć u lajvu ispričala da je Marinkovićeva ucjenjuje snimkom, ali iznijela i jezive detalje iz svoje veze sa Filipom.

Sada se oglasila i Maja koja je na društvenim mrežama poručila da će otkriti istinu, jer više ne može da ćuti. Ona je najprije negirala da posjeduje ekspilictne snimke za koje Car tvrdi da ih je ukrala iz njegovog telefona.

"Prisiljena sam do govorim o temi u koju me pokušavaju uvući! Ne posjedujem, niti sam ikada posjedovala porno snimke za koje me dotični optužuje! Kao što znate on je taj koji je snimao djevoke, ucjenjivao, kačio prije određenog vremena na svoj profil i tagovao mene! Sada pokušava da svoja nedjela svali no mene! Svi koji budu pokušavali da me uvuku u tuđe ratove i kriminalne radnje, neka odstupe! Molim vas do me niko ne uznemirava direktno-indirektno, na bilo koji način!", napisala je Maja.

Nešto kasnije Maja je objavila fotografije na kojima ima vidne povrede po licu i tijelu. Na jednoj fotografiji starleti je natečena i krvava usna, dok su na drugima vidne modrice i krv po rukama, kao i ogrebotina na glavi.

"Ovo je istina! S obzirom na to da sam ja ćutala sjutra ćete čuti istinu! Objavljuje poruke i kači mog oca i moju podršku! Nek priča kako gura pištolj u usta, zabija nož iznad glave dok sam ja na podu, dok me njegova majka vrijeđa i juri po magistrali! E tako! To je istina! Sjutra ćete čuti sve!", poručila je Maja.

(Informer,MONDO)