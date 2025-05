Zorica Brunclik je u užasnim odnosima sa bivšim mužem: Harmonikaš je izgovorio skandalozne stvari o njoj

Zorica Brunclik je svojevremeno otkrila šta je bio razlog kraha braka, te dodala da je ta tema njoj veoma bolna.

Izvor: Pink tv /printscreen

Zorica Brunclik je prije nego što je započela emotivnu vezu sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, bila u braku sa harmonikašem Ljubom Kešeljom.

Iz tog braka imaju ćerku, a pjevačica je jednom prilikom za domaće medije iskreno govorila o razlozima njihovog rastanka. Kako je tada rekla, njihova ljubav je jednostavno s vremenom nestala, i to je dovelo do kraja zajedničkog života.

"Kada sam se udala i drugi put, rodila sam ćerku Miljanu, čiji je otac izgleda istovremeno prestao da voli i svoje dijete i mene… Miljana nije imala sreće s ocem", rekla je Zorica jednom prilikom.

Ljuba se svojevremeno osvrnuo na ove njene riječi, te je imao i on svašta da kaže.

"Ne bih ništa da komentarišem, posebno ne Zoričine optužbe. Miljana je dolazila kod mene, a poslednji put je bila da me zove na proslavu 18. rođendana. Poslije toga mi se više nije javljala, niti dolazila. Zvao sam je bezbroj puta, tražio, ali bezuspješno. Niko se nije odazivao. Na milion načina je spriječavano da dođem do nje", objasnio je on, ali tu se nije zaustavio, već je slavnu pjevačicu nazivao pogrdnim imenima.

"Zoricu treba znati, ona je oduvijek bila namazana, prepredena. Sa njom sam u nikakvim, apsolutno nikakvim odnosima. I to je za mene bolno i, oprostićete mi, ali ne volim o tome da pričam. Za 31 godinu, koliko nisam sa Zoricom, sreo sam je jednom u Pinkovom studiju u Zemunu. Ona je bila jedna od gostiju, a ja sam tamo snimao. Sreli smo se u holu, prošli jedno pored drugog i pozdravili se hladno", ispričao je ranije Ljuba.

Ima četvoro djece

Inače, pjevačica Zorica Brunclik ima četvoro djece - ćerke Mariju, Miljanu i Zlatu i jednog sina Đorđa.

Ona redovno priča o tome kako se uvijek trudila da bude iskrena i prema sebi i prema drugima, iako je imale i dobre i loše odnose sa najmilijima tokom vremena.