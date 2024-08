"NISAM MOGLA DA GA SMISLIM!" Svi detalji braka Zorice Brunclik i Kemiša: Muzička zvijezda priznala jednu VAŽNU STVAR

Posle toliko vremena Zorica sa ponosom govori o suprugu za kog smatra da je ljubav njenog života.

Izvor: Printscreen

"Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš uživaju u ljubavi koja traje nekoliko decenija, a iako djeluje da su bili suđeni jedno drugom, pjevačica priznaje da to nije bila ljubav na prvi pogled.

"Uvijek sam govorila da je Miroljub bolji čovjek od mene, međutim sada u poslednje vrijeme mislim da sam ja bolji čovjek od njega zato što je mene Bog nagradio njime! Kada dobijete takvu kompletnu ličnost, dobrog čovjeka i čovjeka na koga možete da računate, da se oslonite, da vam bude i mama i tata, muž, prijatelj i drug, ljubavnik i brat, e onda sam sigurno mnogo dobar čovjek – izjavila je Zorica koja se svojevremeno u emisiji „Iz profila“ prisjetila kako je počela njihova ljubav.

Uprkos tituli jednog od najskladnijih parova na estradi, Zorica se sjeća kako se Kemiš nakon upoznavanja nervirao.

"Kad sam ga srela nisam znala da je on čovjek za mene. Nisam mogla da ga smislim. Mnogo je bio prepotentan, bio je i mršav za moj ukus. O njemu se pričalo u svim krugovima, a na mene nije obraćao pažnju. Ljubio mi ruku kao tetki!" prisjetila se pjevačica i otkrila da je ona napravila prvi korak, iako su u to vrijeme bili samo kolege.

"Bili smo zajedno na koncertu, a moje kolege i ja ga čekamo u kolima da krenemo u hotel. Ustanem ja i zateknem ga kako sjedi na koferu od harmonike, onako zgodan do bola, a oko njega deset ljepotica i ja ih pitam šta radite vi sa mojim mužem?" objasnila je Zorica u emisiji na Grand televiziji.

Ipak, presudan susret dogodio se u Parizu 1980. godine.

"U grad svetlosti stigla sam sa najstarijom ćerkom Marijom, a pošto smo on i ja bili smješteni u dva različita hotela u istoj ulici, zajedno su nam organizovali prevoz do mjesta na kojem je održan koncert" pričala je svojevremeno pjevačica koja je dvije nedelje nakon povratka iz Pariza, otišla na aerodrom da sačeka Kemiša.

Međutim, pjevačica je doživjela iznenađenje kada je shvatila da ga na aerodromu čeka vjerenica i njen otac.

"Kada je izašao iz aviona, prošao je pored njih, zaputio se ka meni i poljubio me, ne obazirući se na začuđene poglede. Navodna vjerenica, kako mi je rekao, nikada nije bila zaprošena, nego je to samo priželjkivala. Pošto je ona bila iz Beča, kao džentlmen, smjestio ju je sa ocem u svoj stan kako bi razriješili neprijatnu situaciju, a ja sam kod kuće imala troje djece i majku, pa nismo znali gdje da provedemo veče. Mamu sam prethodno slagala da idem na koncert, predočivši joj da postoji mogućnost da prespavam u Vršcu" ispričala je Zorica za medije.

Majci nije smjela da kaže za Kemiša

"Zbog prethodnih pogrešnih izbora, bilo me je sramota da joj kažem da idem na sastanak na kojem sam se u stvari i smuvala sa Kemišem. U hotel nismo mogli jer smo oboje poznati, jednako kao ni u restoran. Vozili smo se po Beogradu i okolini, kad nas je u Grockoj zaustavio policajac i zamolio da ga povezemo do zubara jer trpi bolove. Toliko smo se spetljali objašnjavajući da idemo iz nekog studija, a potom, kad smo ga ostavili, Miroljub je predložio da ipak odemo do jednog hotela, gdje će naš boravak uz pomoć jednog njegovog prijatelja biti diskretan. Iako je obećao da će se skloniti sa ulaza dok ja ne prođem, virio je iza recepcionarskog stola, ali nikada nije otkrio tajnu. Tako je počela naša ljubav" govorila je Zorica za domaće medije.