"Ušao na Jutjub kanal i obrisao sve pjesme": Zorica Brunclik na meti hakera

Neimenovani izvor tvrdi da je neko hakovao mejl Zorice Brunclik i uklonio sve njene pjesme sa Jutjuba

Pjevačica Zorica Brunclik našla se na meti hakera koji su uklonili njen Jutjub kanal.

Neimenovani izvor je otkrio šta se desilo, ali i da postoji šansa da se u priču oko brisanja kanala uključi i Odjeljenje za visokotehnološki kriminal

"Prije desetak dana neko je hakovao Zoričin e-mail, ušao je na njen Jutjub kanal i obrisao sve pjesme. Obično, kada neko to učini, on zloupotrijebi pretplatnike za reklamiranje nekog svog sadržaja. Tako da je ovdje jasna zla namjera da se sve uništi i tako direktno nanese šteta Zorici. O svemu su obaviješteni provajderi, oni su u kontaktu sa centralnom administracijom Jutjuba tako da je istraga u toku, a ako se na taj način ne dođe do počinitelja ovog djela, u cio slučaj će biti uključeno i Odjeljenje za visokotehnološki kriminal", rekao je izvor za Espreso.

