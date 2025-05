BOMBA DEVEDESETIH U 43. GODINI POSTALA BAKA, A DANAS JE NJEN POSEBAN DAN: Slavlje u domu Line Bumbar

Lina Bumbar danas slavi rođendan i ne skida osmijeh sa lica.

Izvor: Printscreen/Instagram

Lina Božović Marković bila je zvijezda devedesetih godina kada je harala estradnom scenom, a jednim hitom ispisala je istoriju. U jeku karijere je nestala sa estrade zbog porodične tragedije koja joj je promijenila život iz korijena.

Za Kurir je nedavno prvi put pričala o svom životnom putu i dokazala da uprkos životnim olujama nikad ne skida osmijeh sa lica.

Linu je publika imala prilike da vidi u poslednje vrijeme na nastupima devedesetih, a mnogi komentarišu da nikada bolje nije izgledala. Sa svojim kolegama Dr Iggijem, Anabelom, Gagijem, Ivanom Gavrilovićem, Ellom B, Mobi Dikom i mnogim drugim zvezdama iz tog perioda puni hale i usrećuje ljubitelje muzike tog vremena.

u 43. godini je postala baka, a danas puni 44.

Kada je prošle godine proslavila rođendan poslala je jasnu poruku: "Nek idu godine, ja ću malo da kasnim", a ako je sudeći po fotografijama za pjevačicu je vreme stalo.

Podsjetimo, Lina je nedavno za Kurir govorila o porodici i opisala osjećaj i ljubav koja ne može riječima da se opiše.

"Ja sam rodila Emu sa 20 godina, a Ema Kasiju sa 23 i eto moje najveće ljubavi. Ćerkice su malo ljubomorne i u fazonu: "A ona je tvoja najveća ljubav?" Naravno, ja to malo karikiram, ali to je stvarno nova dimenzija ljubavi. To je dio mene od dijela mene, nevjerovatno. To ne može da se uporedi ni sa čim do sad. Jedva čekam da budem kao moja baba, koja je čukunbaba koja ima 85 godina i ima svoje čukununuče" sa osmijehom je rekla dens pjevačica.