10 HBO i Netflix serija koje "ubijaju" koliko su napete: Rangirali smo sjajne zaplete koji će vas držati na iglama

Ukoliko volite serije koje su uzbudljive i napete, imamo preloge za "bindžovanje" koji su vrijedni pažnje

Izvor: Netflix, YouTube/Max, printscreen/youtube/Think Story, printscreen/youtube/Paramount Plus

U svijetu televizije, postoje serije koje nas zabavljaju, nasmiju ili opuste, ali posebno mjesto zauzimaju one koje nas potpuno obuzmu – intenzivne, napete priče koje drže pažnju do poslednje sekunde i ostaju s nama dugo nakon što se završe poslednji kadrovi.

Bilo da je riječ o distopijskim dramama koje nas suočavaju s realnim strahovima ili o brutalnim pričama punim crnog humora i šokantnih obrta, ovakva ostvarenja pružaju pravu emocionalnu vožnju. Naslovi poput "Black Mirror" i "The Boys" savršeni su primjeri te vrste – mračni, uznemirujući, ali neodoljivo privlačni, a mi smo rangirali 10 popularnih naslova koji će vas potpuno začarati:

10. 'Neon Genesis Evangelion' (1995–1996)

Ova serija je više nego intezivna, te ne čudi što je mnogi opisuju kao jedno od psihološki najdubljih anime ostvarenja ikada. "Neon Genesis Evangelion" prati 14-godišnjeg dječaka, Shinji Ikaria koji je pozvan u Tokio-3 kako bi upravljao Evangelionom, gigantskim biomehaničkim robotom. Njegova misija je da brani čovječanstvo od bića poznatih kao Anđeli, ali njegov put nije nimalo lak, jer serija istražuje njegove unutrašnje borbe i dileme.

Neon Genesis Evangelion Izvor: YouTube

Poznata po mračnoj atmosferi i nadrealnim slikama, "Neon Genesis Evangelion" duboko istražuje teme kao što su postojanje i depresija. Iako sa početka može djelovati kao anime sa šarmom klasičnih "crtaća", njegova prava snaga leži u psihološkoj dubini koja nije za svakoga. Gledaoci su često isticali da su se osjećali uznemirano, iako su bili uzbuđeni mehanizovanim bitkama. Ova serija spaja uzbudljive akcione scene sa dubokom psihološkom dramom, zbog čega se i našla na 10. mjestu.

9. 'Peaky Blinders' (2013–2022)

Netfliksov klasik takođe se našao na listi, kako zbog napete radnje, tako i zbog složenih i intrigantnih likova, naročito šarmantnog antiheroja Tomija. Podsjetimo, "Peaky Blinders" je britanska kriminalistička drama smještena u period posle Prvog svjetskog rata, koja je stekla ogromnu popularnost zahvaljujući modernom stilu i visokom intenzitetu. Serija prati bandu Shelby iz Birmingema, a u centru je nemilosrdni vođa, Tomi Šelbi, koji širi svoju kriminalnu imperiju, dok mu na putu stoje suparničke bande i vlasti.

Sa svojim nepredvidivim zapletima, "Peaky Blinders" drži gledaoce na ivici sjedišta, savršeno kombinujući dramu i gangstersku akciju. Napetost je stalno prisutna, a serija stvara neprekidan osećaj opasnosti, zbog čega je nezaobilazan izbor na listi najintenzivnijih serija ikada snimljenih.

8. 'Game of Thrones' (2011–2019)

Kultni klasik "Game of Thrones" zasluženo je na listi najuzbudljivijih i najnapetijih. Za one koji nisu gledali, riječ je o seriji iz žanra epska fantastika zasnovanoj na uzbudljivom serijalu knjiga Džordža R. R. Martina. Radnja se dešava na kontinentima Vesteros i Esos, gdje plemićke kuće, željne moći, koriste sve moguće intrige kako bi osvojile Iron Throne.

GAME OF THRONES Izvor: YouTube

Od jahanja zmajeva do neuništivih mrtvaca, nema sumnje da je "Game of Thrones" jedna od najintenzivnijih serija ikada. Serija je ispunjena izazovima sa velikim ulozima i neočekivanim tragedijama. Niko nije siguran, čak ni omiljeni glavni likovi, a serija je prepuna nepredvidivosti koja stalno drži gledaoce u napetosti. Svaki sukob nosi ogromnu težinu, naročito jer su skoro svi likovi skloni nasilju.

7. 'Black Mirror' (2011 – još uvek traje)

"Black Mirror" je jedna od najuzbudljivijih britanskih antologijskih serija koja je osvojila televizijski svijet. Svaka epizoda priča je samostalna priča, smještena u blisku budućnost ili alternativni univerzum, u kojoj društvene mreže i tehnologija dovode do mračnih posledica. Od vještačke inteligencije, preko ubica, do virtuelnih svjetova posle smrti, serija nudi neočekivanu intenzivnost.

Black Mirror: Season 7 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

"Black Mirror" donosi napetost kroz savremene i sasvim realne mogućnosti kojih se društvo plaši. Serija je prilično uznemirujuća, ostavljajući snažan emocionalni i značajan utisak na gledaoce. Svaka epizoda nosi element nepredvidljivosti, što će vam držati pažnju i činiti budnim od prve do poslednje sekunde.

6. 'Squid Game' (2021 – još uvek traje)

Ovaj južnokorejski hit na Netflixu osvojio je svijet prvom sezonom koja je sve držala na ivici. Podsjetimo, "Squid Game" prati Seong Gi-huna koji se suočava s velikim finansijskim problemima i prihvata poziv da učestvuje u smrtonosnim dječjim igrama za ogromnu sumu novca. Među 456 takmičara u istoj situaciji, borba za nagradu postaje brutalna i smrtonosna – jer gubitak u igri znači gubitak života.

Napetost u "Squid Game-u" je gotovo neprekidna, naročito u prvom dijelu. Svaka igra izaziva novi talas neizvijesnosti i nervoze jer gledaoci žele da omiljeni likovi prežive teške izazove. Sa jezivim maskiranim ljudima i iznenadnim ubistvima, "Squid Game" je definitivno zasluženo na ovoj listi zbog svoje srceparajućih obrta, a ostaje da vidimo da li će treća i finalna sezona uspjeti da nadmaši prvu nakon slabije druge sezone.

5. 'Breaking Bad' (2008–2013)

"Breaking Bad" je izuzetno napeta serija koja nudi mnoštvo trenutaka ispunjenih tenzijom i komplikovanim likovima. Priča prati mirnog učitelja hemije, Valtera Vajta, koji, nakon što mu dijagnostikuju terminalni rak, pokušava da obezbijedi sigurnost svojoj porodici tako što se udružuje sa jednim od svojih bivših učenika i počinje da pravi i prodaje visokoprocentni metanfetamin.

Izvor: YouTube/Breaking bad and better call Saul

Obožavaoci serije hvale je zbog njene sposobnosti da izazove nervozu, jer "Breaking Bad" stalno drži gledaoca na ivici sjedišta. Sa gotovo konstantnim nasilnim sukobima i epskim obrtima, uključujući izdaje i trovanja, serija zaista pruža intenzivna iskustva. Zbog realnih opasnosti koje se osjećaju u svakom trenutku, čak i u svakodnevnim scenama, "Breaking Bad" zasluženo zauzima visoko mjesto na listi najintenzivnijih TV serija.

4. 'The Boys' (2019 – još uvijek traje)

Iako serija "The Boys" nije na HBO-u ili Netfliksu, ipak zaslužuje da se nađe na listi najintezivnijih. Riječ je o ostvarenju koja pruža nov pristup životima superheroja. Radnja je smještena u svijet u kojem su heroji samo slavne ličnosti koje koriste svoju moć za novac i slavu. Glavni fokus je na Biliju Bačeru i njegovom timu dok vode tajni rat protiv korumpiranih superjunaka, naročito Homelendera, vođe grupe "The Seven".

The boys serija Izvor: YouTube

Serija je izuzetno nasilna, s mnogim šokantnim scenama. "The Boys" donosi brutalnu akciju i krvave bitke, uz realističan pogled na svijet superheroja. Sa svojim nasilnim susretima i moralnim dilemama, ovo je savršen dodatak listi najintenzivnijih serija svih vremena.

3. 'The Last of Us' (2023 - još uvijek traje)

Post-apokaliptična drama zasnovana je na popularnoj video igri The Last of Us. HBO serija smještena je dvije decenije nakon razorne epidemije uzrokovane gljivicama koje stvaraju stvorenja nalik zombijima. U centru radnje su mlada Eli, djevojka imuna na virus, i Džoel, jedna od preživjelih.

Jasno je da nema šanse da serija koja se bavi "man-eating" čudovištima bude bez intenziteta, tako da ne čudi zašto se "The Last of us" nalazi na visokom trećem mjestu. Kadrovi serije prepuni su opasnosti, ne samo zbog prijetnje inficiranih, već i zbog drugih preživjelih koji donose sopstvene izazove. "The Last of Us" nudi snažnu naraciju i emocionalnu dubinu, sposobnu da izazove jake emocije kod svojih gledaoca. Uz nevjerovatan razvoj likova koji tera publiku da se emotivno poveže, serija se uspinje visoko na listu omiljenih intenzivnih naslova, stvarajući scene koje drže gledaoca na ivici sjedišta dok omiljeni likovi bivaju izloženi gotovo stalnoj opasnosti.

2. 'Yellowjackets' (2021 – još uvijek traje)

Ova serija je pravi dragulj za koji smo se obziljno mislili da li da ga stavimo na prvo ili drugo mjesto. Odlikuje je zastrašujuća intenzivnost, a upravo je i hvaljena zbog svoje napetosti i uznemirujućih elemenata. "Yellowjackets" je triler drama koja se odvija u dvije vremenske linije: 1996. godine, kada školski tim djevojčica u fudbalu preživljava pad aviona u divljini, i nekoliko decenija kasnije, kada su preživjeli članovi sada odrasli ljudi koji se suočavaju sa traumama iz prošlosti.

Yellowjackets, trejler Izvor: YouTube

Ova drama je priča o preživljavanju koja izaziva jezu kod gledalaca, zahvaljujući napetosti i intenzitetu. Prelazi između vremenskih linija grade ogromnu tenziju, pri čemu čak i svakodnevni trenuci nose podtekst prošlih užasa. Misterija onoga što su djevojke radile dok su bile zarobljene u divljini drži gledaoce na ivici sve vrijeme, a ekstremne situacije i visoki pritisci u seriji čine da publika ne može da prestane da prati radnju koja u pojedinim trenucima biva i teška za one sa slabim želucem. Svakako, topla preporuka ukoliko je niste gledali!

1. 'From' (2022 - sadašnjost)

I na prvom mjestu, jedna od najhvaljenijih serija prošle godine, za koju ne možemo da dočekamo sledeću i ujedno poslednju sezonu.

"From" je intezivan sci-fi horor koji stvara atmosferu stalne anksioznosti i napetosti, držeći gledaoce u stalnom stanju unezverenosti. Radnja se fokusira na misteriozni grad i porodicu koje postaje dio stanovništva ovog ukletog mjesta. Ubrzo shvataju da ni oni ni ostali mještani nisu u mogućnosti da pobjegnu, jer su zarobljeni i primorani da se suoče sa zastrašujućim noćnim stvorenjima koja dolaze iz okolne šume.

Izvor: printscreen/youtube/Avimax

Sa svojim jezivim ambijentom i neprestanim prijetnjama nepoznatih stvorenja, "From" je serija koja gotovo neprestano nudi intenzitet. Stvorenja koja izlaze iz šume i love stanovnike grada dodatno pojačavaju uznemirujući ton serije, naročito zato što se često igraju sa svojim žrtvama, preferirajući lagani hod umjesto trčanja dok ih love. U prevodu - "From" bismo opisali kao noćni košmar koji ne popušta, što ga čini savršenim kandidatom za prvo mjesto na listi najintenzivnijih TV serija svih vremena.

From Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

Napominjemo da "From" od sada možete da gledate na Maxu umesto na Netfliksu, a finale se očekuje 2026. godine. Za sada još uvijek ne postoji konkretan datum, ali se očekuje prikazivanje već u prvoj polovini godine.