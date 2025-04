Bivši tjelohranitelj Viktorije i Dejvida Bekama pronađen mrtav: Tražili ga danima, javno podijelio oproštajnu poruku

Tragičan završetak opsežne potrage za bivšim pripadnikom kraljevskih marinaca u Britaniji, koji je pronađen mrtav u Španiji.

Izvor: instagram/davidbeckham/screenshot

Kreg Ejnsvort, bivši pripadnik kraljevskih marinaca u Britaniji, i bivši tjelohranitelj Bekamovih, pronađen je mrtav u Španiji, nakon što je za njim bila raspisana velika policijska potraga, piše Mirror.

Njegova majka Sali je tragične vijesti podelila tokom vikenda na društvenim mrežama. Pre toga je tražila svima da joj pomognu da nađe svog sina, ratnog veterana, koji se borio sa posttraumatskim poremećajem. Ona je objavila SOS apel nakon što je otkrila da je Krej "objavio poslednju poruku na Fejsbuku kako bi se oprostio".

"Zbogom, prelijepi ljudi…

Živjeti je najređa stvar na svetu. Većina ljudi postoji, to je sve.

Za većinu vas ovo će biti šok, ali bio sam u ogromnoj boli posljednje četiri godine otkako je zaključavanje uništilo sve što sam gradio, a izgubio sam nekoliko zaista neverovatnih ljudi koje sam bio ponosan da zovem prijateljima i kolegama. Posebno Rajana i Džemija koji su mi bili kao braća. Članovi moje porodice su me zatim napali i ponizili javno, iako su znali da sam u lošem stanju, i izgubio sam prijatelje sa kojima sam bio u kontaktu 20 godina, koji su odlučili da pričaju o meni, umjesto da pričaju sa mnom. Kada sam najviše trebao sve, oni su izabrali da me napadnu umjesto da me podrže, a ovo je nešto iz čega se nikada nisam oporavio. To me jednostavno slomilo," napisao je Kreg u svojoj poslednjoj objavi, te dodao da "ne želi sahranu, već da se njegov pepeo baci u more".

Pogledajte slike koje je dijelio na Instagramu:

"Kreg je pronađen. Sa velikom tugom je svet izgubio Krega. Služio je u Avganistanu. Počivaju u miru", napisala je njegova majka.

Kreg, za kog se veruje da je iumao oko 40 godina, radio je za Dejvida i Viktoriju Bekam od 2013. do 2015. godine, dok su oni živjeli u londonskom "Holand parku". On je o paru govorio nakon što je objavljen dokumentarac o njima na Netfliksu.

"Dejvid je bio šarmantan. Viktorija se držala za sebe, bila bi sa djecom ili radila. Njihova djeca su veoma vaspitana, s obzirom na to koliko ih javnost prati. Biti tako slavan, a zadržati porodicu, pa mora da rade nešto dobro", rekao je tada.