"Rodbina pita kada ću naći pravi, državni posao": Tea Tairović (29) je i dalje na fakultetu, a evo šta studira

Tea Tairović udala se prekjuče u Novom Sadu za svog izabranika Ivana.

Izvor: Youtube printscreen / Tea Tairovic

Iako je jedna od najuspješnijih i najtraženijih pjevačica na domaćoj sceni, njena porodica ipak ima primjedbu, i to ne na njen rad, već na ono što smatraju pravim poslom.

Tea Tairović je na studijama psihologije, a roditelji joj zamjeraju što nije završila fakultet. Iako je ostvarila san o velikoj, muzičkoj karijeri, najbliži joj poručuju da bi voljeli da jednog dana ipak ima diplomu u ruci.

U emisiji "Balkanskom ulicom", otkrila je da je i dalje studira, ali da neće otkriti na kojoj je godini.

"Ne smijem da kažem na kojoj sam godini zbog rodbine, da me ne pita".

Na pitanje voditeljke šta Teu najčešće pita rodbina - kada će završiti psihologiju ili kada će se udati, pjevačica je rekla:

"Ne, ne pitaju me kad ću se udati, pitaju me kad ću naći pravi posao, državni posao i kada ću završiti fakultet. To me i baka najčeće pita", otkrila je Tea i dodala da baka nema zamjerki na nju, kao i to da je od nje naslijedila da bude posvećena poslu i disciplinovana:

"Nema, uglavnom je jako ponosna, ali apropo toga, od nje sam naslijedila tu radoholičnost. Ona je izuzetno disciplinovana žena".

(Blic, MONDO)