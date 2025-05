Jelena Đoković bila na večeri kod Viktorije Bekam: Požalila se zbog djece, pa dobila hladan tuš

Jelena Đoković svojevremeno je ispričala šta se događalo na večeri kod Bekamovih, a ono što su joj rekli na neki način joj je otvorilo oči.

Poslednjih dana Bekamovi su glavna tema svih svjetskih medija zbog narušenih porodičnih odnosa. Podsjetimo, sin Bruklin nije se pojavio na proslavi Dejvidovog rođendana, a malo potom se saznalo da je i Dejvidu i Viktoriji glavni problem snajka Nikola Pelc.

Problemi između Bruklina i Nikole i njegovog sina traju godinama sa kraćim mirnim periodima, no sada se čini da su se stvari bespovratno otrgle kontroli.

Ovo je bio veliki "šamar" Viktoriji koja se godinama tžrudila da predstavi odnose u porodici kao idealne. U jednom trenutku ju je, za neke roditeljske savjete pitala čak i Jelena Đoković.

Podsjetimo, supruga srpskog tenisera je u prošlosti u više navrata iskreno govorila o roditeljstvu i anksioznosti koju je osjećala zbog medijskog pritiska na svoju porodicu. Najveći problem su joj bili paparaci koji prate njihovu djecu gdje god da odu, pa je savjet potražila od Dejvida i Viktorije Bekam. Ipak, njihov odgovor – iako iskren – delovao joj je kao hladan tuš.

"Tragam za odgovorom, nemam koga da pitam u našem okruženju nema neko slično iskustvo. Igrom prilika, prije možda je to bilo šest godina, smo bili na večeri sa Dejvidom i Viktorijom Bekom i ja sam došla sa pitanjem: 'Kako vi podnosite ovu slavu i taj život? Imate četvoro djece'", pitala je Jelena Viktoriju.

Kako je objasnila, tada je bila veoma anksiozna, sa potrebom da ih zaštiti od pažnje javnosti.

"Dejvid i Viktorija su to samo prihvatili, rekli su: 'Pa dobro, moraš da uzmeš to kao realnost'", nastavila je Jelena i dodala, "neki ljudi se prilagode tome. Primijetila sam da su i oni prošli kroz te anksiozne momente, dakle mislim da je prirodno za svakog roditelja, bez obzira na to da li je njegov tata poznata ličnost ili ne. Roditelji žele da zaštite dijete od bilo čega i neke stvari možemo da spriječimo, a neke, nažalost, ne možemo."

"I ja sam u svakodnevnom prihvatanju situacija koje su mi nametnute ovom ulogom. Neke mnogo teže prihvatam nego druge i često se osjećam kao da sam izdala svoju decu time što sam ih izložila brojnim ljudima koji slikaju, koji ih procjenjuju. Kod nas ni rođendani ni slave ni krštenja ni ništa ne može da prođe bez nekoga ko to snima", zaključila je Jelena na kraju.