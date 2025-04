Strica joj ubio ljubavnik, a ona sa 11 naslijedila 800 miliona: Zbog majke završila na 32 kg, a samo da je vidite sad

Alegra Versaće godinama se nije mogla vidjeti u javnosti nakon stravičnih kritika na račun izgleda.

Vijest da se Donatela Versaće povukla sa mesta kreativne direktorke ove prestižne modne kuće, ostavila je svijet u nevjerici. Ona je na toj funkciji bila od 1997. godine, poslije ubistva njenog brata Đanija.

Donatelu će na ovoj poziciji zamijeniti Dario Vitale, bivši direktor dizajna za kuću Miu Miu, dok će ona ubuduće biti ambasadorka brenda.

Ipak, kuća Versaćijevih neće ostati bez "nadzora" s obzirom da desna ruka slavne dizajnerke, ćerka Alegra, i dalje ostaje u glavnom odboru.

Interesantno je da se Alegra godinama nije mogla vidjeti u javnosti, a sve iz razloga što je nasljednica čuvenog brenda dugo vodila tešku i tihu borbu sa anoreksijom – bolešću u koju je, kako se vjeruje, upala pokušavajući da ispuni visoka očekivanja i da se fizički približi slici svoje slavne majke.

Iako su glasine o njenom zdravstvenom stanju kružile godinama, tek kada je Donatela javno progovorila, postalo je jasno koliko je situacija ozbiljna. "Moja ćerka je teško bolesna. Godinama se bori s teškim oblikom anoreksije i svi smo veoma zabrinuti. Hrani se pomoću cjevčice, a ljekari daju sve od sebe da joj pomognu", izjavila je tada Donatela.

Poslije dugog perioda potpune izolacije, Alegra je konačno ponovo viđena u javnosti prošle jeseni, kada su je paparaci uslikali u šetnji s nepoznatim muškarcem. U opuštenom izdanju, gotovo je bila neprepoznatljiva. Slična scena ponovila se nedavno u Milanu – ovoga puta izgledala je znatno bolje: bila je našminkana, sređena, i kako su mnogi primijetili, djelovala je zdravije i vedrije nego ranije.

Ali, kako je uopšte došlo do toga da ćerka jedne od najmoćnijih žena modne industrije padne u kandže bolesti?

Alegri Donatela bila inspiracija u svemu

Mnogi su godinama krivili Donatelin način života i kult tijela koji je promovisala – svijet vještačke lepote, opsesije izgledom i perfekcijom. Alegra, koja nikada nije voljela slavu, nažalost, bila je gotovo bačena pred "reflektore" i kao dijete je osjetila težinu porodičnog imena. Sa samo 11 godina doživjela je veliki šok kada je njen stric, Đani Versaće, ubijen 1997. godine od strane svog ljubavnika, a ovaj strašni događaj iz korjena je promijenio tok njenog života.

Alegra naslijedila 800 miliona

Iako je Donatela preuzela firmu, Đani je u testamentu ostavio polovinu carstva upravo Alegri, koja je nasljedstvo od 800 miliona dolara mogla da preuzme tek kada postane punoljetna. U jednom trenutku pokazivala je interesovanje za modu i radila iza scene, ali je vremenom potpuno nestala iz javnosti.

"Više volim da budem nevidljiva", priznala je u rijetkom intervjuu. "Radila sam s mladim dizajnerima, pomagali smo u revijama, kampanjama... ali ono što me činilo srećnom bilo je to što sam bila – niko. Nisam željela da budem ono što drugi očekuju od mene. Biti neprepoznatljiv, bez fotoaparata iza svakog ugla – to je sloboda."

Zbog dijete spala na 32 kg

Iza tih riječi krila se strašna životna epizoda – vrijeme kada je, zbog stroge dijete i psihičke iscrpljenosti, spala na svega 32 kilograma i završila u bolnici. Kasnije je i sama progovorila o tom razdoblju: "Zovem to vremenom nepostojanja. Bila sam izgubljena, u bjegu od stvarnosti, željela sam samo da nestanem. Gdje god krenem, ja sam Versaće. Nisam mogla da pobjegnem od toga – i to me uništavalo."

Donatela urgirala da Alegra ne bude u "American Crime Story"

Kako bi pomogla svojoj ćerki da konačno stane na noge nakon stravične borbe sa zdravljem, Donatela je svojevremeno urgirala da Alegra ne bude dio serije "American Crime Story" koja je prikazala život i smrt Đanija Versaćea.

"Ako Alegra vidi sebe na televiziji, potpuno će odlijepiti. Ima problem sa dismorfijom i ne podnosi svoje tijelo", rekao je tada bivši zaposleni. "Svi kažu da ona radi kao direktor za Versaće, ali je istina da ne radi ništa zbog stanja u kom se nalazi", dodao je.

Gde je danas Alegra?

Alegra je i dalje na čelu kompanije, a upućeni kažu da se sada vidi da je istinska nasljednica Đanija Versaćea. I dalje se drži podalje od javnog svijeta, a kako je ispričala prije par godina, nikome ne govori svoje prezime.

"Holivud nije dio mog svijeta", rekla je jednom prilikom. "Ako me i pitaju za prezime, predstavljam se kao Bek, a ne kao Versaće. Ne koristim vozače, vozim bicikl, treniram, slobodna sam", dodala je, a s obzirom da je, prema riječima izvora, konačno pobijedila problem koji je imala, te da sada zaista živi zdravim načinom života, čini se da joj je život van svjetla reflektora dao šansu da bude zdrava i uživa u stvarima u kojima nije mogla sa toliko poznatom porodicom.