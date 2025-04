Glumac iz Harija Potera u tajnosti dobio drugo dete: Iznenadio fanove objavom na mrežama, usledile čestitke

Rupert Grint je otvorio instagram nalog kako bi sa svetom podelio da je postao otac, a sada je dobio i drugo dete.

Izvor: Youtube printscreen / Top Gear

Glumac Rupert Grint, najpoznatiji po ulozi Rona Veslija u filmovima o Hariju Poteru u tajnosti je dobio drugo dijete.

Strani mediji su Ruperta snimili s njegovom dugogodišnjom partnerkom Džordžijom Grum i novorođenčetom u šetnji Londonom. Rupert je s osmijehom na licu držao bebu u naručju tokom šetnje, a sada je sve podijelio sa fanovima na Instagramu.

"Tajno dijete delimično otkriveno - predstavljamo Goldi G. Grint. Beba 10/10 (za sada)", napisao je ponosni otac.

Džordžija i Rupert su prvo dijete, ćerku Wednesday (Srijeda), dobili prije gotovo pet godina. Par nastoji da svoj privatni život drži podalje od javnosti, stoga je na društvenim mrežama vrlo malo fotografija njihove djece.

Pogledajte slike glumca sa porodicom i iz perioda Harija Potera:

Oduševio fanove objavom o rođenju prvog djeteta

Rupert je u novembru 2020. otvorio profil na Instagramu kako bi objavio da je dobio ćerku. Ta objava dobila je četiri miliona lajkova.

"Hej Instagrame. Kasnim samo deset godina, ali evo me. Grint na Gramu. Tu sam kako bih vam predstavio Wednesday G. Grint", napisao je tada uz fotografiju s ćerkom u naručju.

Govorio o roditeljstvu

Nedavno je Rupert za Entertainment Tonight govorio o roditeljstvu: "Odlično je. Apsolutno obožavam biti tata. To je stvarno najbolja stvar. To je sve do čega mi je stalo", rekao je.

Grint je imao samo 11 godina kada je dobio ulogu Rona Veslija u filmovima o Poteru, a sada ima navodno bogatstvo od 42 miliona funti i ogroman portfelj nekretnina. Jednom prilikom rekao je da bi ponovno želio da igra Rona.