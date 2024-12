Pjevačica rodila ćerku u šestoj deceniji, trpi strašne uvrede: "Šta si čekala do sada?"

Sanja je priznala da njena borba traje preko deceniju, ali je otkrila i sa čime se trenutno suočava

Folk pjevačica Sanja Maletić postala je majka u 52. godini i od tada ne prestaje komentari na njen račun, a sada je o istima otvoreno progovorila.

Sanja ističe da ojsećaj majčinstva ne može da se opiše, ali da su je komentari pojedinaca najviše povređivali dok se borila za potomstvo.

"Imala sam ja svoje borbe i momente kad mi neko kaže: "Ne znaš ti, nemaš ti djecu!" Na to im kažem "Auu, a ti znaš, vidim kako znaš. Čuvaju ti djecu babe, tri babe ih čuvaju". To me je vrijeđalo, jako me je vrijeđalo. Respekt za majke koje same odgajaju svoju djecu. A te žene koje daju da im babe, tetke, strine, bejbisiterke čuvaju djecu, a krenu da ti pričaju "ali ti ne znaš, ti nemaš svoju djecu", to baš vrijeđa inteligenciju", priznala je Sanja, a potom priznala kakvi komentari je dotuku:

"Nekad mi se omakne, a ja ne čitam komentare ni na društvenim mrežama niti po novinama, ili mi neko kaže da su pisali "šta sam čekala do sad?" A ko kaže da sam čekala? Ne možete da pričate o nečemu što ne znate. Moja borba traje desetak godina, ja ništa nisam čekala."

Ćerka Vanja kao kruna ljubavi

Sanja je nakon dugogodišnje borbe dobila ćerku Vanju, a porodica ne može da sakrije sreću.

"Ne može to riječima da se opiše. Sve ono što su mi govorili, kako je biti majka, nije dovoljno dok ti to sam ne iskusiš. Nešto najljepše na svijetu. Bože, koliko me je moja Vanja oplemenila i koliko sam postala drugačija žena uz nju. Ona je jedna dobra djevojka. Mnogo je lijepa, nije što je moja", rekla je Sanja i otkrila da ona i muž sami brinu o svojoj nasljednici.

"Mi još uvijek nemamo pomoć u kući. Još uvijek je mala da bih je ja nekom prepustila. Vanja je još mala da bih ja sad išla nešto ozbiljno da radim i putujem. I kad budem krenula u neko dogledno vrijeme da radim, biće to Beograd i okolina. Tu negdje u lokalu, gdje ja mogu isto veče da odem i da se vratim kući. Za to vrijeme dok ja radim, Vanja spava. Skoro mi je muž rekao: "Cijela te zgrada čuje koliko hrčeš". Ali ja sam majka, sad ću za sve živo da se vadim da sam majka. Imam pravo."

