Koliki procenat je Saša Popović uzimao pjevačima Granda? Potpisivali ugovor na 9 godina, a evo koliko je bilo njihovo

Saša Popović, čelnik Granda, jednom prilikom je otkrio detalje ugovora sa pjevačima

Izvor: TV Pink / screenshot

Saša Popović bio je jedan od najuspešnijih i najuticajnijih ljudi na domaćoj estradi, poznat kao osnivač i dugogodišnji direktor popularne produkcijske kuće "Grand", ali i takmičenja Zvezde Granda koje je iznedrilo brojne pjevače.

Nakon što bi završili takmičenje, pojedini pjevači bi potpisivali ugovor sa Grand produkcijom, a godinama su kružile glasine da je "ugovor sa njima robija", što je jednom prilikom prokomentarisao i sam Popović.

"Toliko ima te djece i svako daje neke izjave, mene to toliko ne pogađa. Kada dođu pred finale, njih dvadesetak potpisuje ugovor od devet godina. Svake godine kažem finalistima da je ugovor aktivan samo ako možemo da napravimo nešto od njih. Znači potpisali su ugovor i do tada su radili za nekih sto, sto pedeset evra po nekim klubovima, diskotekama. Onda dolaze u takmičenje i kreće novo poglavlje", pričao je Popović svoju priču svojevremeno i nastavio:

"Znači kažem im, dobićete pjesme, reklame, ako uspijemo da vas podignemo na hiljadu, dvije hiljade evra to je super i to vrijedi, a ako vidimo da za godinu dana i dalje rade za 150 evra taj ugovor ne vrijedi ništa. Kažemo im da idu pjevaju i rade kao što su i do sada, ali imaju ugovor na devet godina sa nama i uvijek mogu da dođu kod nas kada nešto snime, jer smo mi njihova kuća, pa možda se desi nešto za tri, četiri godine".

Pokojni Popović je ispričao i kakva je situacija bila sa pjevačem Mirzom Selimovićem.

"Sjećam se Mirze Selimović koji je bio pobjednik. On je dobio jednu, dvije pesme, ali ništa se značajno nije desilo. Došao je i rekao: "Direktore, šta da radim ja i dalje pjevam za 400, 500 evra". Ja sam mu rekao: "Ti sam sebi radi tezge. Ako mi budemo imali neki nastup za tebe, mi ćemo ti to zakazati. I bez obzira što imaš ugovor sve su pare tvoje". Mirza je kasnije napravio veliki uspijeh i sada ima odličnu cijenu ",rekao je Popović.

Koliki procenat pripada "Grandu", a koliki pjevačima?

On se dotakao tada i zarade "Granda".

"Samo da kažem da u ugovoru stoji 70 posto njima, 30 posto "Grandu," ali to je za one pjevače kojima stvarno možemo da podignemo cijenu i mogu da pjevaju za ozbiljne pare", rekao je Popović.

Saša Popović je preminuo u Parizu u 70. godini od posljedica opake bolesti. Kao što je poznato on će biti sahranjan u četvrtak 6. marta, a "Grand produkcija" dala zvanično saopštenje u koliko časova će biti sahranjen.

"Obavještavamo javnost da će se u četvrtak 6. marta u Glavnoj kongresnoj sali centra "Sava" u 10 časova održati komemorativni skup osnivača i kreativnog direktora Grand produkcije Saše Popovića. Istog dana u 12h časova, porodica će na Bežanijskom groblju u Hramu svetog apostola Tome primati saučesce, gdje će se i u 13.45h održati opelo. Čin sahrane obaviće se u 14.30

(Srbija danas, MONDO).