Preselio se u Albaniju i pokrenuo biznis: Prošle godine pričao da želi na eutanaziju, pa oženio 10 godina stariju Nemicu

Naš pjevač se preselio u Albaniju, u turističko mjesto u kojem je otpočeo posao sa suprugom

Izvor: YouTube/Hype TV

Crnogorski pjevač Bojan Tomović tvrdi da se ponovo zaljubio, a sada planira da ostane da živi sa izabranicom u Albaniji. Pjevač je otkrio da tamo planira da se bavi i jednim biznisom, koji ovoga puta nema nikakve veze sa estradom.

"Tačno je da planiramo zajednom tamo da ostanemo, u pitanju su još neke formalnosti. Neću previše da otkrivam, ali zaljubljen sam i lijepo nam je", rekao je pjevač koji se posvijetio muzici poslije teškog perioda, a sada očigledno i stabilnoj vezi.

Tomović (43) od kada je 2019. godine prešao iz Agnosticizma u Islam riješio se, kako tvrdi, svih poroka. On se prije osam mjeseci ponovo oženio 10 godina starijom ženom iz Njemačke i sada se sele u grad Valona u Albaniji, na obali Jonskog mora gdje su otvorili kafić.

Pričao o eutanaziji

Pjevač, koji je nekoliko puta u medijima govorio da boluje od bipolarnog poremećaja, šokirao je javnost prošle godine priznanjem da želi da ide na eutanaziju u Holadiju.

"Želim da me uspavaju u Holandiji, tamo je eutanazija legalna, a pošto je samoubistvo i po svim vjerama najveći grijeh, ja biram ono što je legalno, a šta će me konačno osloboditi muka", rekao je Bojan koji je naglasio da je iscrpljen i da više nema snage za bolničke tretmane i terapije:

"Živjeti i boriti se sa bipolarnim i posttraumatskim poremećajem je jako iscrpljujuće, a ja više nemam snage čak ni za bolnicu, dosta mi je klinika i raznih bolnica, terapija i ljekova koji su me deformisali u svakom smislu, tako da što se planova tiče, planiram da putujem i to baš do Holandije".

(Blic, MONDO)