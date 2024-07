"ŽELIM DA IDEM NA EUTANAZIJU" Pjevač o bolesti s kojom se bori: Nema više snage ni za bolnicu

Bojan Tomović, koji je nekoliko puta u medijima govorio da boluje od bipolarnog poremećaja šokirao je priznanjem da želi da ide na eutanaziju u Holadiju.

Izvor: Kurir televizija

Pjevač Bojan Tomović kada se pojavio na sceni svojim hitovima oduševio je javnost, međutim onda je sve krenulo u suprotnom smjeru. Već godinama se bori sa bipolarnim poremećajem, a nizao je i brojne probleme, promijenio je vjeru, pa i prijetio samoubistvom.

Nedavno je sve zabrinuo kada je objavio sliku iz bolnice i poručio da ga ljekari liječe strujom. Tomović je tada odgovorio na medijske spekulacije da je "pokušao da se ubije", a onda otkrio i da godinama nije u kontaktu sa porodicom. Govorio je i o alkoholizmu, a sada priznao i da ga uspavaju u Holandiji.

"Želim da me uspavaju u Holandiji, tamo je eutanazija legalna, a pošto je samoubistvo i po svim vjerama najveći greh, ja biram ono što je legalno, a šta će me konačno osloboditi muka", rekao je Bojan koji je naglasio da je iscrpljen i da više nema snage za bolničke tretmane i terapije:

"Živjeti i boriti se sa bipolarnim i posttraumatskim poremećajem je jako iscrpljujuće, a ja više nemam snage čak ni za bolnicu, dosta mi je klinika i raznih bolnica, terapija i ljekova koji su me deformisali u svakom smislu, tako da što se planova tiče, planiram da putujem i to baš do Holandije".

Nedavno je Bojan Tomović u svojoj ispovijesti progovorio je o borbi sa bipolarnim poremećajem: "Ni najvećem neprijatelju ne bih poželio da se nađe u stanju koje ja imam. Od malena sam u bolnicama, na terapijama i nema promjene kad je liječenje u pitanju. Moje stanje je takvo da ide od najgore depresije i crnila do najveće euforije. Kad uzimam ljekove, ponašam se kao biljka, a kad ih ne uzimam, stanje je još gore. U suštini, terapiju ne smijem da preskačem, ali se i to dešavalo, radio sam to na svoju ruku", ispričao je dodao:

"Bilo je dana kad sam samo ležao u krevetu i razmišljao o tome da bi najbolje bilo da se ne probudim. Eto do koje mjere idu te crne misli. Ne može to da zamisli zdrava osoba. Depresija je nešto na šta se čovjek nikada ne navikne. Nema šta nisam probao, a evo sada sam otišao na privatnu kliniku da vidim kakva će situacija tu da bude. Plaća se, naravno, imao sam neki štek koji sam dao za to i iznosi nekoliko hiljada evra. Znam za mnoge pjevače koji su tu dolazili, ali o tome ćute. Naravno, ne bih da drukam bilo koga, ipak je to privatna stvar".