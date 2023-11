"ACI PEJOVIĆU BIH LUPIO ŠAMAR": Skandalozni intervju Bojana Tomovića - "Umislio da je Toma Zdravković"

Pjevač Bojan Tomović iznio svoje mišljenje o starijem kolegi

Izvor: TV KURIR Screenshot

Bojan Tomović, crnogorski pjevač koji je nedavno bio u centru pažnje nakon objave slika iz bolnice u kojoj se liječio zbog problema sa bipolarnim poremećajem, ponovo je napravio pometnju svojim izjavama.

Tomović je gostovao u jednom podkastu u kojem je otkrio šta misli o kolegi Aci Pejoviću, s kojim, kako kaže, ne govori od 2005. godine.

"Od 2005. godine ne pričam sa Acom Pejovićem. To je toliko jedno odvratno i negativno stvorenje. Pih, uuu... On je umislio, greota, meni je u jednu ruku njega žao, da je reinkarnacija Tome Zdravkovića. A plus što čitav život vuče kompleks od Ace Lukasa. Aca Lukas je za njega megazvijezda. Prvo što ovaj loše pjeva i ima loše pjesme, a ovaj dobro pjeva i ima hitove", rekao je Tomović i nastavio:

"Neki dan me neko pitao kome bi opalio šamar realnosti, rekao sam Aci Pejoviću zato što mora da shvati. On je ubijeđen da je reinkarnacija Tome Zdravkovića. Ne, on je samo blijeda kopija", završio je Bojan Tomović.

Poslušajte: