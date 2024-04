IZDRŽAVALA SAM IH I OSTALA BEZ PARA! Mina bila na ivici bankrota: Muškarci me ne zanimaju, a ni intimni odnosi

Mina Kostić ispričala je kako su je partneri iskorišćavali, priznala da je trpjela psihičko nasilje, kao i da je muškarci više ne zanimaju.

Izvor: YouTube/Novo jutro

Pjevačica Mina Kostić koja je iz ljubavi s kolegom Igorom Kostićem, poznatijim kao Igor X dobila ćerku Anastasiju, ispričala je kako je više puta bila na ivici bankrota jer su je bivši momci koristili i uzimali joj novac. Ona tvrdi da je naučila lekciju i da danas nema pretjerano povjerenja u muškarce.

"Tačno je da mi se dešavalo da me momci iskorišćavaju. Izdržavala sam neke, ostajala sam bez novca i bila na samom dnu, ali sam naučila bitne lekcije. Mislim da su nam u životu potrebne neke stvari da nas nauče onome čemu treba i da tako sazrijevamo. Vjerujem da je to sve za neko više dobro. Danas mnogo manje vjerujem muškarcima, pogotovo od one situacije koja me nedavno zadesila", rekla je pjevačica, koja je prije nekoliko mjeseci bivšeg dečka prijavila jer je navodno maltretirao:

"Trpjela sam psihičko nasilje, ne fizičko, ali je ono nekad mnogo gore. On je takav tip prosto, ljubomoran i ja tu ništa nisam mogla. Jesam ja odmah primijetila da je ljubomoran, ali kad sam riješila da raskinem, on je počeo da se izvinjava. Bilo je tu raznih situacija koje su bile vrlo problematične. Ja odem na nastup, on napravi problem. Onda ko me zove, uzima mi telefon i misli da pričam i pišem sa ko zna kime. Naporna jedna priča i drago mi je što sam nekako presjekla i završila s tim stvarima. Sada ne sme da mi priđe, da ima bilo kakav kontakt sa mnom. Nisam se tome nadala. Jesam se razočarala, ali to je bio moj izbor. Htjela sam na lijep način da se raziđemo, ali nije moglo. Niti sam ga prevarila niti sam takva, ali neke stvari se očigledno nisu promijenile. Stop nasilju, to je najvažnija poruka koju imam. Apelujem da niko ne smije da ćuti na bilo koji vid nasilja. To je nedopustivo".

Inače, Mina je nedavno rekla i da je donijela neke neuobičajene odluke.

"Muškarci me više ne zanimaju, samim tim ni s*ks. Došla sam u neki period kada sam se posvetila samo sebi i djetetu i ne zanima me šta ko radi. Pitaju me novinari šta mislim o tuđim pjesmama i razvodima, a mene to apsolutno ne zanima. Strašno je što se ljudi bave onim što je u tuđem dvorištu".