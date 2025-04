Indi progovorila o odnosu sa Zoranom Marjanovićem: "On je manipulator, imali smo teške trenutke"

Pjevačica Indi Aradinović i kompozitor Zoran Marjanović stavili su tačku na odnos u decembru prošle godine, a onda su usledile javne osude sa obje strane.

Indi Aradinović kaže da je sve u svemu ovo bio jedan spoj lijepog i toksičnog odnosa. Kako tvrdi, 2024. godina je bila ta koja je "cijepala i drmala kavez" i da je to bila priprema za čišćenje od loših odnosa.

"Mi smo se igrali malo, eto, poigrali smo se sa tim stvarima. Na jedan dobronamjeran način, gdje smo obostrano imali taj neki interes. I imali smo jedan veliki i lijep odnos sa jednim poštovanjem i jednu lijepu energiju. Sa njim su nekada trenuci bili jako zanimljivi, jako lijepi i kreativni. Mi možemo da budemo budni po cijelu noć i dan, danima, a nekad tako iscrpljujući manipulativni, teški", rekla je Indi.

Kako sada gleda na stvar, ovaj odnos je bio sukob interesa.

"Svako tu traži sebe. Jedno priča, drugo misli, treće govori. I onda sam se ja tu malo distancirala i prosto mislim da je najbolje da on samo radi muziku, ali ne meni. Mi smo dva svijeta i to je definitivno imalo svoj početak i kraj druženja i neke saradnje. U toj saradnji mi smo dvije pjesme uspjeli da snimimo i ono, neka ide kako ide. Vidjećemo", rekla je Indi Aradinović za Hype televiziju.

Iako je iznijela niz optužbi o Zoranu nakon raskida, sada tvrdi da nema ništa loše da kaže o njemu, ali da je naučila da ne očekuje od drugih ljudi da dobije ono što i sama pruža.

"On je umoran čovjek, a sa umornim ljudima ne može svako. Ja sam takođe neko ko se umorio u životu i mi smo se tu pronašli kao dva vuka. Negdje sam smatrala da je to sudbinski, ali se ispostavilo da smo dva svijeta. Suštinski delimo neke iste stvari ali nikako nismo isti. On nikako nije neki veliki karijerista, nije ni ambiciozan. On je sve kontra od mene, a zapravo je sličan na neki način. Njemu me je privuklo vrijeme koje smo provodili zajedno, život. Mi smo i jeli i pili i pisali dugo zajedno, volim umjetničke ljude. Privukla me je i inteligencija", kaže Indi.

Kako je dodala, njihov početak je bio isprepletan strahom

"Prišao mi je sa strahom zbog javnosti, kako će sve to da odjekne. Imao je veći strah nego ja. Opusti se šta ti je, ja moje izbore ne pravdam nikome i nije mi bitno kakav imaš problem", zaključila je ona u intervjuu za gore pomenutu televiziju.

"Prijetio mi je i ucjenjivao me"

Nakon raskida Indi je iznijela pravu paljbu osuda na račun Marjanovića. Kako se navodi, Indi je saznala da joj je kompozitor radio iza leđa.

Indi je tvrdila da je Marjanović "ušao u flašu" i da je ponovo počeo da pije.

"Skinula sam mu masku, pala je brzinom svjetlosti. Čim je ušao opet u flašu, čovjek koji pije kao smuk usred velikog posta i govori kako posti, nosila sam mu čak i posnu hranu. Opet se vratio na staro - pije. Tako pijan me je ucjenjivao da ne smijem slučajno da snimim pjesmu za koju u porukama tvrdi da ju je on radio, a zapravo smo je zajedno radili. I tu sam shvatila da što trijezan misli, pijan govori. Posle te njegove prijetnje, sjutradan sam otišla kod njega sa svim ovim porukama u kojima on ogovara i saradnike, kako su oni sujetni i kako mu dižu cijenu studija", rekla je tada Indi.

