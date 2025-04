Sjedjela je sa njihovim sinom u prvom redu i gledala Mandu dok umire: Supruga glumca podijelila potresnu fotografiju

Supruga čuvenog glumca Milorada Mandića Mande, Anja, podijelila je njihovu staru fotografiju uz stihove pjesme "Savršen dan".

Glumica Anastasija Anja Mandić bila je u braku sa legendarnim glumcem Miloradom Mandićem – Mandom, a njihova ljubav bila je krunisana rođenjem sina Andrije. Njihova ljubavna priča, iako prekinuta preranim odlaskom glumačkog velikana, ostala je urezana u srcima onih koji su ih poznavali, ali lijepa Anja s vremena na vrijeme dijeli fotografije sa pokojnim suprugom čineći uspomenu na njega živom.

Tako je nedavno na njenom Instagramu osvanula fotografija nastala prije tačno deset godina na kojoj su bili nasmijani i zagrljeni, a glumica je uz nju postavila i stihove pjesme "Savršen dan", kao tihi omaž zajedničkoj prošlosti i emocijama koje i dalje gaji:

"Jedan savršen dan, učinio si da zaboravim na sebe, mislila sam da sam neko drugi, neko dobar… ", napisala je na storiju.

U prvom redu bili sin i supruga

Podsjetimo, Milorad Mandić Manda je preminuo 15. juna 2016. godine na bini usred premijere dječije predstave “Petar Pan” u UK “Vuk Karadžić”.

- Rijetko ko zna da smo na toj predstavi u prvom redu bili Andrija i ja. Uvijek smo ga ljubili pred predstavu međutim taj dan nismo stigli. Sjedjeli smo u prvom redu i kako sam gledala, on je pao sa broda, pomislila sam da je to smislio, kao pada u vodu. Međutim kad se nije pomjerao vidjela sam da nešto nije u redu, tražila sam nekoga pogledom da mi potvrdi moje strepnje i vidjela Bobu Mićalović, koja je isto gledala sa djecom predstavu, i ona me je zbunjeno gledala. Znala sam da nešto ne valja. U tom trenutku sam sama skočila na scenu i željela da mu oči budu zatvorene međutim njemu su bile otvorene i ja sam znala da nije dobro. Bila sam rastrojena između njega koji leži na sceni i Andrije koji je u prvom redu sve to posmatrao. Zatim oni navlače zavese i izvode djecu iz sale, a ja ostajem unutra na sceni, dok mi dete od devet godina ostaje iza samo - ispričala je glumica svojevremeno u emisiji "Preživjeli".

"Intima je za prijatelje i porodicu"

Ona je govorila o velikom gubitku.

- O mom ličnom gubitku sam i govorila često, tako da iznova govoriti o njemu, je samo recikliranje sebe. Ja tu nemam šta novo da iznesem. Smatram da je intima za prijatelje i porodicu, objašnjava Anja.

