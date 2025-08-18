Gleda crtani i proživljava svaku emociju: Snimak psa koji je se potpuno uneo u film srušio internet

Bosko se uneo u dirljivu scenu i bez treptanja pratio svaki pokret na ekranu.

Izvor: Instagram printscreen/bosco.and.the.fam

Simpatiči pas Bosko ukrao je srca pratioca jer je sa neverovatnim uzbuđenjem i potpunom pažnjom pratio crtani film "Balto". On je bio u potpunosti usresređen na hrabrog glavnog junaka. Bosko izgleda kao da proživljava zajedno sa Balton najemotivniju scenu u filmu.

U jednom momentu je i ustao od uzbuđenja i zalajao, kao da je želeo da uđe u televizor kako bi pomogao glavnom junaku. Ovaj dirljiv prizor podseća nas koliko naši ljubimci umeju da razumeju i osećaju svet oko sebe, često na načine koje ni ne očekujemo.

"Kakva inteligentna i nežna duša"

Snimak je izazvao talas pozitivnih komentara i osmeha na društvenim mrežama. Ljudi su oduševljeni ovom spontanom reakcijom psa, a šaljivi komentari su se samo nizali: "On je razumeo nešto što mi nismo", "Osetio je sve emocije", "I još se usuđuju da kažu kako životinje nemaju osećanja. Ovo topi srce", "Uvek sam mislio da većina pasa samo izgleda kao da gleda TV, ali zapravo ne vidi šta se dešava — ali ovaj pas očigledno ne samo da gleda, već i razume. Vidi se kako ga priča emotivno pogađa. Kakva inteligentna i nežna duša!"