Klince "podučavala" er*tici, u kafani vitlala pištoljem: Tito je obožavao, a umrla sama i zaboravljena od svih

Buran život Mice Trofrtaljke i danas intrigira javnost.

Kada se spomene ime Milica Ostojić, mnogima to neće biti poznato, ali zato njenu ulogu teta Đane i čuvenu repliku iz filma "Lepa sela lepo gore" - "Šut' bolan er*tika" svi pamte.

Srpska folk pjevačica, poznatija kao Mica Trofrtaljka, javnosti je poznata po šaljivim, er*tskim folk pjesmama, kao i po pojavljivanju u više srpskih filmova. Kritikovana zbog prirode svojih pjesama, okarakterisanih kao šund, Mica često ističe da treba povesti računa o pristupu tim pjesmama, kao i da ne treba zaboraviti njihovu namjenu.

Prošle je već pet godina od smrti ove pjevačice, koja je uvijek imala samo jedan cilj - da zabavi svoju publiku.

"Tajno ih slušali"

Mica je uvek umijetala er*tske elemente u svoje nastupe, o čemu je i često govorila.

"Nekada su me zvali se*s-bombom i nudili mi puno novca da se slikam u bikiniju. Bila sam lijepa i poželjna, ali er*tiku sam pretvorila u šalu. Bilo mi je zanimljivo to što su se neki ljudi snebijevali i čak uznemiravali zbog pjesama koje sam izvodila, a neke od tih 'moralista' sam uhvatila kako ih tajno slušaju. To su dvostruki standardi u našem društvu. Bila sam ono što jesam i nisam se stidjela toga", ispričala je Mica u jednom intervjuu.

Pištoljčić u torbi

Mica je pričala i o tome da je novac iznosila u džakovima, ali i da joj nisu strane neprijatne situacije.

"Novac sam nosila u džakovima, nisam mogla da ga potrošim. Bila su to srećna vremena. Sjećam se i jednog incidenta. Jedan momak je bio nepristojan i ja sam ga pitala: 'Znaš li kome si rekao to'. On kaže: 'Tebi!', a ja: 'Da si odmah izašao iz kafane jer te inače nema, ubijem te za minut!' On nije htio da izađe, a ja uzela pištoljčić iz torbe i rekla: 'Izlazi da te moje oči više ne vide!' Izašao je, pa se vratio, a ja dva metka u brdo gore, pucam. Svi pobjegoše iz kafane", ispričala je Mica tada.

Nastup pred Titom

Organizatori su je upozorili da pazi kako se ponaša pred Titom i njegovom suprugom Jovankom, a Mica nije marila šta pričaju nego je plesala, njišući kukovima i svime što uz to ide.

Predsjednik Jugoslavije je sjedio u prvom redu na dodjeli zlatnih i srebrnih ploča u Domu sindikata, gdje je Mica pjevala svoje "Davorike dajke". Tito je tražio da otpjeva i "Nišku banju", a njen performans mu se toliko dopao, da je među prvima počeo da aplaudira, a potom i puna dvorana.

Učestvovala i u rijalitiju

Kako su rijaliti formati počeli da uzimaju zamah, tako je i Mica poželjela da bude dio jednog. Ona je učestvovala u petoj sezoni "Farme", ali je, zbog zdravlja, ostala samo nedelju dana.

"Moje zdravstveno stanje ne može da izdrži ovakav tempo. Sve je to lijepo i meni zanimljivo, ja sam žena se sela, i dopadaju mi se poslovi i sve što ide uz ovakvu vrstu programa, ali zdravlje mi je preče od svega", objasnila je Mica nakon izlaska iz rijalitija.

Preminula sama

Mica je, nažalost, u subotu, 7. marta 2020. godine, preminula u staračkom domu u Soko banji. Imala je 77 godina, a njena rođaka je tada otkrila da je Mica bila dementna nekoliko mjeseci pred smrt.

"Ona je otišla u starački dom u Soko banji, jer se nije osjećala baš najbolje. Čeka se da joj dođe sin iz Francuske. Ćerka je svake nedelje išla u dom da je obilazi i posjećuje. Bila je dementna i imala visok šećer", rekla je tada rođaka za "Blic".

