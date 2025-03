Glumica samo jednom pričala o sinu za kog se ne zna ko mu je otac: Šuškalo se da ga je dobila s kolegom

Spekulisalo da je Seka sina dobila u vanbračnoj zajednici sa jednim kolegom, ali ove navode glumica nije željela da komentariše

Jelisaveta Seka Sablić jedna je od naših najcjenjenih glumica. Ipak, iako je decenijama na sceni, o njenom životu ne zna se mnogo. Svoju privatnost, a naročito emotivni život na sve načine je pokušavala da sakrije od radoznalih očiju javnosti, što joj je i pošlo za rukom, te se tako, primjera radi, ne zna ni ko je otac njenog sina.

Stefana je rodila u 34. godini, ali identitet njegovog oca nikada nije javno otkrila. Svojevremeno se spekulisalo da je sina dobila u vanbračnoj zajednici sa jednim kolegom, ali te navode nije željela da komentariše.

Stefan je danas uspješan pozorišni reditelj i pijanista, nosi prezime slavne majke. Kada je jednom prilikom odgovarao na pitanje kakav je osjećaj sarađivati sa Sekom istakao je:

"Sarađivati sa njom je kao i sarađivati sa bilo kojim drugim glumcem, ne pravim više tu razliku. Ona je legendarna i vrhunska glumica, imao sam sreće da radim i sa drugim vrhunskim glumcima. Sa takvim ljudima je lako raditi."

Seka ne krije koliko je ponosna na sina

Glumica je oduvijek isticala koliko je ponosna na svog naslednika, a jednom prilikom otkrila je kako je izgledao njegov put ka vrhu.

"Ja ga nikada ne kritikujem. On je živio u tako teškim vremenima. Otkako se školovao, njegovo odrastanje je pripalo onim strašnim vremenima… Devedesetih je završavao školu i fakultet, tako da se ja njemu divim kad vidim da je postao divan čovjek koji ima prelijepu porodicu. To je veliki uspjeh“, ispričala je ona za Puls online i dodala:

"Nije podlegao ulici i kriminalu, sve su to bile krvave opasnosti. Sve drugo je manje bitno. Mislim da je on dosta isplatio cijenu u svom poslu, gdje su se mnogi na neki način naplaćivali… Ja dosta lajem i nikada nisam prihvatala establišment, teatarsku elitu u Beogradu. Mislim da je on s te strane dosta loše prošao. On je dobre predstave pravio, nije dobijao zaslužena priznanja. Na kraju krajeva, nisam ni ja. Dobijala sam ih samo onda kada nisu mogli da me mimoiđu. Istina je, vjerujte mi.“

"U bukvalnoj ljubavi se nikada nisam snašla"

Kako je sama priznala u emisiji "Slučajni partneri", na tom životnom polju se nikada nije snašla.

"U bukvalnoj ljubavi se nikada nisam snašla, ko zna da li sam ikada… Bila sam zaljubljena, ali da li sam ikoga voljela, to je Bog te pita… Tu dižem ruke, predajem se“, rekla je Seka Sablić sa prepoznatljivim osmjehom, pa dodala:

"Tu sam nula stvarno, nikad se u to nisam razumjela. Razumijem ljubav preko scene, ali ovako… evo odmah mucam", iskrena je bila legendarna glumica.

Ljubav sa kolegom Božidarom Stošićem

Ipak, u prošlosti se pričalo da je glumica svojevremeno bila u velikoj ljubavi sa kolegom Božidarom Stošićem.

Seka, naravno, o njihovoj ljubavi nikada javno nije govorila, ali mnogi tvrde da je to bila prava ljubav. Nakon što je Božidar Stošić preminuo 2018. godine, u 82. godini, Seka je otvorila dušu i kroz suze ispričala koliko je poštovala Boleta.

"Mnogo mi je žao. On je bio kao glumac i kao čovjek jedno vrijeme veoma prisutan u mom životu. Igrali smo godinama zajedno Filumenu Marturano. Nisam znala da je bolestan", rekla je ona tada.

