OVAJ GLUMAC BIO JE VELIKA LJUBAV SEKE SABLIĆ! O njihoj romansi je dugo ćutala - "Bila je to PRAVO!" (FOTO)

Prema riječima filmskih poznavalaca, Jelisaveta Seka Sablić bila je u velikoj ljubavi sa svojim kolegom Božidarom Stošićem.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jelisaveta Seka Sablić jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih gumica u regionu, a njene brojne i brilijantno odigrane uloge već dugo je održavaju u centru interesovanja, te i danas vrijedno radi i snima.

Ipak, glumica je svoj privatan život oduvek skrivala od očiju javnosti i rijetko priča o nečemu što nije vezano za njenu karijeru. Seka se udala u 34. godini, rodila sina Stefana o čijem ocu nikada nije govorila, a filmski poznavaoci tvrde da je iskusila veliku ljubav i sa kolegom Božidarom Stošićem. Sa njim je i glumila u prvoj pozorišnoj predstavi u "Bošku Buha".

Seka, naravno, o njihovoj ljubavi nikada javno nije govorila, ali mnogi tvrde da je to bila prava ljubav. Nakon što je Božidar Stošić preminuo 2018. godine, u 82. godini, Seka je otvorila dušu i kroz suze ispričala koliko je poštovala Boleta.

"Mnogo mi je žao. On je bio kao glumac i kao čovjek jedno vrijeme veoma prisutan u mom životu. Igrali smo godinama zajedno Filumenu Marturano. Nisam znala da je bolestan", rekla je ona tada.

Božidar Stošić mnoge je zasmijavao svojim ulogama, ali pred kraj života, kako je Seka tada izjavila, nikome nije rekao da je bolestan. Umro je na današnji dan u 82. godini, a svoj život posvetio je glumi.

U jednom intervjuu Božidar je otkrio da jedino nije igrao u seriji "Bolji život", iako je bio miljenik pisca Siniše Pavića, jer njegov kolega Miodrag Petrović Čkalja nije htio da snima s njim.

"U 'Boljem životu' me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želio da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želio da dođem na snimanje a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka", otkrio je jednom prilikom.