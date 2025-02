RAŠA POSLAO GOCI GOLIŠAVU FOTKU, A ONA JE ODMAH OKAČILA JAVNO! Na njemu samo peškirić, a ispod kilogrami zgodnog tela i

Podsjetimo, Goca je 14 godina starija od Raše, a u više navrata je govorila o tome kako se slažu

Pjevačica Goca Tržan nerijetko u javnosti ističe da je ponosna na to kako njen suprug Raša Novaković izgleda, a kada joj je jednom prilikom poslao fotografiju iz teretane na kojoj je znojav, odmah je sve podijelila na društvene mreže.

Naime, Goca je objavila Rašinu sliku na kojoj se vidi da je znojav i bez majice, pa je poslala svim drugim muškarcima poruku da treba da treniraju i svojim nježnijim polovinama šalju takve sličice.

"Vježbajte i šaljite svojim ženama ovakve slike iz teretane" napisala je Goca tada i stavila emotikone koji balave.

Podsjetimo, Goca je 14 godina starija od Raše, a u više navrata je govorila o tome kako se slažu.

"Raspadala sam se jer sam se razvodila u tom trenutku, ali on je tome pristupio toliko otvoreno, toliko iskreno i hrabro i potpuno bez zadrške da me je to osvojilo posle izvjesnog vremena. Nisam znala zašto bih ga odbila" rekla je jednom Goca, pa je dodala:

"Raša je vrlo posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dječaka on se odmah naježi, a ja mu kažem: “Aman čovječe, pusti j****a je čovjek koji umije vrlo lijepo da balansira između nas dvije, naročito kada obje pošizimo.