"Opraštam sve što je uradio jer nije znao bolje": JK progovorila o Tošiću, pa spomenula novog dečka i planove za bebu

Pjevačica se osvrnula na prethodnu godinu, a potom istakla i želje za sledeću.

Izvor: : Instagram/karleusastar/printscreen

Jelena Karleuša je iza sebe imala više nego turbulentnu godinu, naročito na privatnom planu, a sada se prvi put osvrnula na naredni period, otkrivši i planove kada je riječ o muzici.

Sebi je poželjela da "oprosti onima koji joj žele zlo", a potom je otkrila i da 2025. slavi 30 godina karijere.

"Planiram megaproslavu na beogradskom Ušću 30. avgusta. Moja želja je da to bude najmasovniji koncert na Balkanu svih vremena. Imam mnogo poslovnih tajni koje trenutno neću otkrivati, ali svako ko mene zna može da očekuje smak svijeta! Hahaha! Možda ne u 2025, ali moji planovi za budućnost su da rodim još jednu bebu, a zatim i da se kandidujem za predsjednika Srbije. Vidjećemo šta je moja sudbina", rekla je JK za Informer.

Izvor: YouTube/Kurir/screenshot

Jelena je otkrila i koje želje ima za ćerke:

"One su ostvarenje svih mojih želja, ogledalo mog najvećeg uspjeha, rada i borbe. Ponosna sam što svi vide koliko su lijepo vaspitane i dobre djevojčice. Skromne, odlične učenice i mamina podrška. Želim im da nikada i ni zbog koga ne spuste glavu".

Pjevačica je imala poruku i za bivšeg supruga Duška Tošića: "Njemu opraštam sve što je uradio jer nije znao bolje".

Potom se dotakla i sportiste Nikole Jovanovića za kog se već neko vrijeme šuška da ih vezuje više od prijateljstva: "Njemu želim još jednu uspješnu sezonu i da bude nasmijan i zdrav."

Izvor: MN Press

Podsjetimo, pjevačica je nedavno otkrila i da nije sama, te da se u njenom ljubavnom životu ipak ima promjena.

"Mogu da kažem da postoji neko. Ali sve u svoje vrijeme... Duško i ja dugo nismo u tim muž-žena odnosima, odnosno više od pet godina i bilo bi nerealno da se meni niko ne udvara, da se meni niko ne dopada i da me neko nije zagrlio i poljubio".

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Ubrzo se otkrilo da je riječ o mladom sportisti Nikoli Jovanoviću prema kom Karleuša nije skrivala simpatije kada je učestvovala u jednom izazovu, rekavši da mu nema ravnog kada je fizički izgled u pitanju.

"Mi se pratimo na Instagramu, on je prelijep i divan momak, hajde da kažem da smo dobri prijatelji, to je to što ću sada reći. Zašto ne pitate Nikolu? Nađite ga pa ga pitajte, to će biti interesantno", rekla je tada Jelena kroz smijeh.

