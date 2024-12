Karleuša zaplakala u programu uživo, spomenula Atinu i Niku: "Noću im uzimam telefone i brišem poruke"

Jelena je priznala da je prolazila kroz veoma težak period

Izvor: YouTube/Kurir/screenshot

Pop zvezda Jelena Karleuša osvrnula se tokom gostovanja na jednoj televiziji na skandal o kom je brujala Srbija i region, kada su njene nage fotografije i snimci preplavili internet.

Pjevačica je priznala da video nije pustila sama, a potom se dotakla Severina, za koju ističe da je to namjerno uradila iz osvete.

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

"Navikla sam da mene vrijeđaju, ali kada neko svoj snimak s*ksa objavi lično i namerno zarad marketinga i popularnosti, još gore da bi se osvetio partneru koji je u braku, kao što je uradila Severina, to je mnogo gore. Kad već porede njene i moje snimke, za razliku od nje, koja je sama pustila snimak da bih se us*ala u život partneru, a mene su krišom snimali, a onda ucjenjivali i uništili mi život", iskrena je bila Jelena.

"Meni je život tada uništen. Ali nema veze, razumijem, ljudi ne znaju, mladi su#, ispričala je Karleuša.

Dotakla se i linča kroz koji prolaze njene ćerke

"Nika je poznata široj javnosti. Tužno je što dijete odrasta, kao i ona. Postala je poznata po odbrani majke od hejtera. To je strašno, a moj narod napada moje malo dijete na takav način, da je ona postala heroj zbog odbrane majke, i to bez ikada da je upotrijebila ružnu riječ", rekla je Karleuša, pa dodala da im uzima telefone i briše poruke:

"Htjela sam da to bude tajna, zbog moje djece. Ovo je prešlo sve granice, sa mene su prešli na moju djecu. Noću uzimam telefon moje djece i brišem, pošto imam šifre, sve ono što im stiže u porukama. Kako ih vrijeđaju, šta im žele, to su takve strašne stvari da sam odlučila da se borim protiv toga na najbolji mogući način, a to je da na to odgovorim tako što ću da činim dobro drugoj djeci. Da nijedno dijete ne doživi ono što doživljavaju moja djeca", istakla je Karleuša kroz suze.

Izvor: Informer/ Mondo/ Đorđe Milošević