U nastavku represivnih aktivnosti koje Uprava policije sprovodi na nivou svih regija, usmjerenih na lociranje i procesuiranje lica koja izazivaju požare i ugrožavaju živote građana, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su, u saradnji i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, lišili slobode osumnjičenog za izazivanje požara na otvorenom

prostoru, u mjestu Bijov Grob, opština Bijelo Polje.

Preduzimanjem prioritetnih kriminalističko-tehničkih mjera i radnji, rasvijetljeno je krivično djelo izvršeno 10.8.2025.godine i po nalogu tužilaštva u Bijelom Polju, lišen je slobode J.A. iz Pljevalja zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. On se sumnjiči da je pomenutog dana oko 16.00 časova, otvorenim plamenom izazvao požar, na način što je zapalio suvu travu i nisko rastinje, u selu Bijov Grob, a koji kasnije nije mogao da iskontroliše, nakon čega se požar proširio na okolna imanja, pritom nanoseći materijalnu štetu u većem obimu mještanima i drugim građanima preduzetom opšteopasnom radnjom.

Požar koji je ovo lice izazvalo je više puta lokalizovan od strane Službe zaštite i spašavanja, ali se isti, zbog vremenskih uslova, u više navrata reaktivirao. Na zahvaćenom prostoru je i dalje prisutno žarište, zbog čega postoji opasnost od ponovne samoaktivacije. J.A. je danas lišen slobode i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost.

Uprava policije nastavlja sa kontinuiranim pojačanim represivnim aktivnostima na teritoriji svih regija, kako bi se izvršioci krivičnih djela pronašli i sankcionisali u skladu sa zakonom.

Još jednom apelujemo na građane da ne preduzimaju ovakve ili slične radnje kojima dovode u opasnost svoje i živote ostalih građana i njihovu imovinu bilo da su takve radnje posljedica nemara, nepažnje ili nehata.