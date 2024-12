"Vidim da je obrisala mnogo toga što je pisala": JK otkrila nove detalje prepiske Severine i Duška, spomenula i jahtu

Karleuša se dotakla skandala kada se saznalo da je njen bivši suprug slao poruke hrvatskoj pjevačici.

Izvor: M.M./ATAIMAGES/Instagram/Printscreen/Mondo/Stefan Stojanović

Jelena Karleuša se ponovo osvrnula na nedavni skandal kada je u javnost procurila privatna prepiska njenog bivšeg supruga Duška Tošića sa Severinom.

Pop zvijezda sada je iznijela nove detalje te prepiske koju joj je lično poslala Severina.

"Moja jedina komunikacija sa Severinom bila je kada mi je poslala, misleći da će me to na neki način povrijediti, one nesrećne i tužne poruke koje joj je Duško pisao. Ali poruke su bile loše sređene, jer vidim da je obrisala mnogo toga što je ta nesrećnica pisala i odgovarala. Te poruke me nisu uznemirile, samo su mi pokazale o kakvoj osobi je riječ“, započela je Jelena.

Izvor: F.S./ATAIMAGES

"Ona je mislila da će me pogoditi to što joj moj, tada još uvek zakoniti muž, piše poruke. Za početak, ona se dopisivala sa nekim za koga je znala da je oženjen. Šta to govori o njoj? A svi znamo šta mislimo o njoj. Njoj mogu pisati samo s jednom namjerom, a to je vjerovatno neki brod, čamac, jahtica... Ne znam zašto se time uopšte hvalila. Meni je to svakako išlo u korist. Što se Duška tiče, to je samo jedan primjer kako muškarac nije svejstan šta radi, dok se njegova, tada još uvijek zakonita, žena bori protiv nekoga ko napada srpski narod i državu. A on to radi… Ima ljudi koji jednostavno ne razmišljaju", zaključila je Jelena za Republiku.

Podsetimo, Duško Tošić se našao u centru pažnje javnosti i medija kada se na društvenim mrežama pojavila njegova prepiska sa Severinom. U porukama je Duško izrazio želju da upozna bivšu ženu Kebinog sina, pozivajući je na kafu i šampanjac, dok mu je u jednom od odgovora Severina jasno stavila do znanja da nisu ni poznanici ni prijatelji i da joj više ne piše. Nakon te razmjene poruka, Severina je sve proslijedila Jeleni.

Pogledajte sporne poruke: