"Ako ne možeš da platiš račun, kako možeš da mi praviš djecu": Karleuša brutalno o muškarcima

Jelena Karleuša progovorila o muško-ženskim odnosima, ljubomori u vezi, ali i otkrila da li bi podijelila račun na prvom sastanku

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pjevačica Jelena Karleuša, koja je nedavno otkrila da "više nije drugarica sa Kanijeom Vestom", gostovala je u podkastu u kojem je otkrila sve o partnerskim odnosima i muškarcima na koje "pada".

Jelena nije krila da je u vezi ljubomorna, tačnije "bolesno ljubomorna" i da joj se dešavalo da prijeti partneru.

"Ne bih ja to nazvala ljubomora, nego bolest. Ja sam bolesna u ljubomori, kao što sam i u ljubavi. Nemam mjeru ni u čemu, kada sam ljubomorna vjerovatno ću ti prijetiti ubistvom. To sam ja. Ja te toliko volim da dajem sebi za pravo da ti prijetim ubistvom. Ekstremna sam u svakom smislu, prijetim preventivno. Nekoliko puta sam pravila pakao od života osobi koja nije bila ni kriva ni dužna", priznala je Jelena, pa otkrila kakvi je muškarci privlače.

"Na prvu loptu bih rekla da je moj tip muškarca plav, sa plavim očima. Kad pričam sa mojom prijateljicom Sofijom Milošević ja joj kažem da, kada bi imala mušku verziju ili brata blizanca, ili njen sin kada bi porastao... to je to. Uvijek se dogodi da nešto drugo bude parametar šta gledam na muškarcu. Bitan parametar je kakav je u se*su. Ako to ne funkciše, uzalud mu plava kosa i oči, lova… Dobar frajer, obdaren, mlad, zgodan, lijep, mišićav, pun k'o brod… Uglavnom su me jurili klinci, i dan danas… Prosjek godina onih koji meni pišu na Instagramu ne prelazi 22-23. To je meni smiješno jer znam šta ti klinci jedino hoće", rekla je Jelena u podkastu "Sisterhood".

Izvor: Instagram/karleusastar

Jelena je potom rekla da pada na manire, pa makar muškarac izgledao kao Kvazimodo.

"Lavovima samo treba ići niz dlaku, da im daješ komplimente, pažnju i poklone. Evo, ja izuzetno cijenim kada neko želi da se potrudi oko mene, da mi pruži, makar i sitnicu. Onda, maniri. Padam na manire, možeš da budeš Kvazimodo, ali ako mi otvoriš vrata, pridržiš kaput, propustiš me prvu, ideš ispred mene kao muškarac, sipaš piće... Ja sam dominantna i jaka žena, ali želim manire. Treća stvar - način na koji me gleda. Mora da me poštuje, mnogi muškarci padaju na tom testu. Žensko je žensko, bila ona djevojčica od 16 godina ili žena od 46 godina - žena mora da se poštuje, bez obzira koliko ona ima para, koliko je bitna ili nebitna, koliko ti se sviđa ili ne sviđa. Crvena zastavica je muškarac kojeg majka nije vaspitala da poštuje ženu. Bilo kakav vid agresije, muškarac koji krene na ženu, kakva god ona bila, njemu nema pomoći".

Jelena se potom osvrnula na zloupotrebu feminizma, ali i okrila da li bi pristala da podijeli račun na prvom dejtu.

"Mi nismo jednaki. Ja ne mogu da pomijeram nameštaj, ti možeš, to je u tvom DNK. Ti ne možeš da rodiš, ja mogu. Postoje muško-ženske stvari koje se dijele. Ja bih sve platila. Ali bi me onda ugasio. Ako to ne možeš, kako ćeš sjutra da mi napraviš djecu, da mi pomogneš ako sam bolesna i ne mogu da radim.. Ja polazim od sebe, ako ja mogu, možeš i ti ".

(Story.hr/MONDO, D.P)