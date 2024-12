"Ona meni može da promeni prozore na šupi": Karleuša o priči da će Viki Miljković da joj renovira vilu na Dedinju

Pevačica Jelena Karleuša kaže da je u pitanju bio marketing jer je u tom periodu koleginica otvarala firmu

Pre nekoliko godina u medijima je objavljeno da će pevačica Viki Miljković renovirati vilu Jelene Karleuše na Dedinju u kojoj je tada živela sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Jelena i Duško su navodno angažovali firmu Viki Miljković, kako bi im ona zajedno sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom renovirala vilu na Dedinju, što je sada Jelena, gostujući u podkastu, nazvala marketinškim potezom.

"Viki je značilo da ona to kaže, zato što je otvarala neku firmu za to, pa sam je ja pustila da to izgovori. Ona bi eventualno meni mogla da dizajnira izgled one letnje kućice ili šupe, kako ja nju zovem, da je malo okreči i promeni prozore. Ništa više od toga. Viki i osećaj za bilo kakvu formu estetike… Ali, želim joj naravno, svu sreću. Volim da diram Viki i da se šalim sa njom. Nemamo isto poimanje estetike ona i ja", rekla je Jelena u emisiji "Sisterhood".

