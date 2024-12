"Ostavila sam te jer si stipsa": Voditeljka otkrila zbog čega je raskidala s momcima, pale i psovke

Voditeljka Jovana Jeremić je na društvenim mrežama podijelila dio knjige koju piše

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Jovana Jeremić već neko vrijeme uživa u vezi sa biznismenom Draganom Stankovićem, a iza sebe ima jedan brak i iz njega ćerkicu Leu. Sada je na društvenim mrežama riješila da progovori i o bivšim partnerima, tačnije raskidima.

Jovana je na Instagramu podijelila dio iz njene knjige "Put jedne lavice" koju planira uskoro da objavi, u kojem je otkrila razloge zbog kojih je ostavljala momke.

"Svaki novi rez na duši bio je nov život. Nisam ih ja povrjeđivala. Sami su sebe ubijali. Ja sam samo donosila odluke shodno njihovim aktima i postupcima. Nisu bili navikli da žena koristi mozak, umesto srca i pi**e. Dobro, sada su naučili. Naučili su da postoje žene koje su izvrsni vozači, vole intimne odnose, ne žele tuđe pare, ne hvataju muškarca na dijete, ne smaraju okolinu sa majčinstvom. Naučili su da postoje žene koje odlaze kad si grub, nepristojan, sirov, kad si stipsa, kada ne poštuješ ženu", napisala je Jovana i nastavila:

"Kažnjavala sam čak i pokušaj poniženja svoje ličnosti jer sam ja svakog partnera poštovala. Kako? Oduzimanjem najvrednijeg - sebe. Uskraćivanjem sebe njima. Prema svecu i tropar. Ko vas ne zaslužuje, fer je da odete gdje pripadate i ko ima isti sistem vrijednosti. Cilj. Ljubav nikada nije bila dovoljna kod mene. Voljeli su me svi, a ja, opet, ni sa jednim nisam do sada ostala. Svi su me negdje povrijedili. Zato sam ih kažnjavala odlaskom. Ili ih oslobađala... Bilo je to za njihovo dobro", napisala je voditeljka.

(Blic, MONDO, D.P)