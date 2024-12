Jovana Jeremić prvi put o tajnoj veridbi sa biznismenom: "Nisam htela da to zaseni odlazak u Ameriku"

Voditeljka je konačno progovorila o svemu, a nakon što je sve isplivalo u javnost

Izvor: MONDO

Vest da je biznismen Dragan Stanković verio u tajnosti voditeljku Pinka Jovanu Jeremić sve je iznenadila, a sve se desilo još u oktobru i to je par veoma dobro čuvao, samo za sebe.

Dijamantski prsten zasijao je na ruci na dan njenog rođendana, a ona je sada otkrila zbog čega je odlučila da sve drži za sebe.

Kako je istakla, nije želela da joj odlazak u Ameriku ode u drugi plan, te je želela da to bude prioritet, pa tek onda udaja i proširenje porodice.

- Da sam objavila da sam verena 25.10, stavila bih Ameriku u drugi plan, a ja sam u SAD otputovala 3. novembra. Nisam želela da mi ta vest zaseni odlazak u Ameriku, intervju sa Džonom Boltonom i svim američkim zvaničnicima i cela priča oko Donalda Trampa mi je bila važnija od toga. Sve lepe stvari koje mi se dešavaju u ljubavi su usput. Moj suštinski cilj u životu je jedna univerzalna ljubav, a to je da imam ljubav prema prijateljima, partneru, poslu, detetu. Ja nisam žena koja juri da se udaje, veri. Nisam taj tip mučenice kojoj je to poenta života, nego smatra da ako nekog voliš, to je normalna stvar da se dogodi - rekla je Jovana i priznala da za veridbu niko nije znao, čak ni njeni roditelji.

- Niko nije znao, mama i tata su saznali iz novina, sve dok jedna novinarka nije to objavila na svoju ruku, dok ja zvanično nisam to potvrdila da je tačno, a tačno je. Sve se desilo 25. oktobra u stanu, Dragan me je verio i to je to. Ja još nisam ni htela to da objavim, nego sam mislila da to objavim kada budemo rešili sledeće godine da napravimo skup, pa usput da to i kažemo.

