Roditelji saznali za vjeridbu iz novina: Jovana progovrila o detaljima veze sa Draganom, spomenula i bivšeg

Biznismen Dragan Stanković nedavno je vjerio Jovanu Jeremić, a sada se voditeljka tim povodom oglaisla.

Izvor: Instagram/screenshot/jovanajeremic

Kako domaći mediji saznaju od izvora bliskog voditeljki Pinka, Jovanin emotivni partner odlučio je da je iznenadi prije njihovog puta u Amerku, a prosidba se, kako se navodi, desila još u oktobru.

Jovana Jeremić iza sebe ima brak sa Vojislavom Miloševićem sa kojim ima ćerku Leu, a sada je otkrila je da su njeni roditelji za obije njene vjeridbe saznali iz medija.

Izvor: Instagram/jeremicjovana/Screenshot

"Moji mama i tata su osuđeni da svaki put o mojim vjeridbama saznaju iz novina. I u prvom i u drugom slučaju. Voli vas vaša ćerka uraganka. Ko isprati, uhvatio je. To je uvijek tako kad dobiješ ćerku - sina, jer ćerki - sinu je sve to usput, a ne cilj života", napisala je Jovana na svom Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

"Digli smo vezu na viši nivo"

Jovana je nedavno istakla da poštuje odluku svog dječka koji ne želi da u javnosti govori o njihovoj prosidbi.

Izvor: Kurir

"Dragan je uradio nešto prelijepo, ali me je zamolio da svi samo pretpostavljaju šta to može biti. Digli smo vezu na viši nivo, ja nisam žena koja će da gubi vrijeme sa nekim godinama, ako to ne vodi ničemu, osim braku i porodici", rekla je Jovana za "Blic" nedavno.

(Blic/ Mondo/ Marina Cvetković)