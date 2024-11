Vjerila se Jovana Jeremić: Javnost brujala o trudnoći, a Dragan zaprosio voditeljku na poseban datum

Domaći mediji prenose da se voditeljka Jovana Jeremić vjerila.

Izvor: Instagram/screenshot/jovanajeremic

Jovana Jeremić se vratila iz Amerike i sa svojim izabranikom Draganom Stankovićem nedavno zaintrigirala sve i navela mnoge da misle da je u drugom stanju.

Govorila je o podizanju veze "na viši nivo", tome da joj je Dragan pokazao ljubav na sve načine, ali nikome nije bilo jasno o čemu vodteljka tačno govori. Domaći mediji sada pišu da ju je biznismen iz Grocke zaprosio. Jovana je dobila dijamantski prsten, a prosidba se desila u najstrožoj tajnosti, 25. oktobra, na njen rođendan.

Kako domaći mediji saznaju od izvora bliskog voditeljki Pinka, njen emotivni partner odlučio je da je iznenadi onda kada je to najmanje očekivala, a prosidba se desila pred članovima njihove najuže porodice.

"Jovana je oduvijek govorila da joj je želja da ima dijamant, te da žena poput nje to i zaslužuje. I u intervjuima je često isticala da bi voljela da je Dragan upravo dijamantskim prstenom zaprosi, kada za to dođe vrijeme, a on je, slušajući je, to i učinio", ispričao je izvor blizak ovom paru i dodao da je kada je ugledala plišanu kutijicu na svoj rođendan počela da plače.

"Sve joj je bilo jasno kada je Dragan kleknuo ispred nje i upitao je da se uda za njega. Stegla ga je jako i ponovila više puta: 'DA, DA, DA!' Naravno, kako i običaji nalažu, zatražio je Jovaninu ruku i zvanično od njenog oca, a kada je dobio blagoslov intimno su proslavili vjeridbu u krugu porodice", ispričao je izvor.

Kako se sve to desilo krajem oktobra, a neposredno pred njihov put u Ameriku, gdje je Jeremićeva izvještavala o predsjedničkim izborima, dogovorili su se da o vjeridbi ne govore kako ona ne bi iskočila u prvi plan.

"Svjesna je bila Jovana da bi svi mediji pisali samo o njenoj vjeridbi, umjesto o njenom putu i novinarskom poduhvatu koji joj je bio veoma važan. Željela je da fokus bude na njenom poslu, a da tek kasnije javnost obavijeste o svojim privatnim planovima" ispričao je za kraj izvor.

(MONDO/ Informer/ Katarina Bojović)