"Teško onima kojima ja postanem urednik": Jovana Jeremić javno isprozivala koleginice, uporedila sebe sa Trampom

Nakon povratka iz Amerike, Jovana Jeremić oštrija nego ikada.

Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić ne prestaje da iznenađuje svojom iskrenošću, izjavama i stavovima o gorućim temama, ali i o pojedinim osobama, pa je tako jednom prilikom veliku pažnju izazvala kada je javno isprozivala svoje koleginice. Veliku pažnju je privuklča rekavši da neke njene koleginice ne znaju da obavljaju svoj posao.

"Jovana Jeremić može sve, zato što je to ona, ona se ne folira", rekla je jednom prilikom, i stavila do znanja da je prema njenom mišljenju ona jedna od rijetkih koja je iskrena, te se dotakla opnih koje se, kako ona kaže, foliraju:

"Ja sam po tom pitanju mnogo stroga. I uvijek kažem, teško onima jednog dana ako ja postanem na nekoj televiziji glavni i odgovorni urednik, zato što će se znati rad, red i disciplina. I biću jako stroga po tom pitanju ko može da stane ispred kamere. Zašto? Zato što stvari moraju da se nazivaju pravim imenom. Ja sam protiv toga da se voditeljke lažno predstavljaju, a mnogo ih je. Ne znam, evo uzmu, napišu ime neke moje koleginice za koju znam da nikad nije napisala jedno pitanje, da nije u studiju uopšte kada vodi program, jer joj se to vidi po faci. Ima facu k’o tele kada postavlja neko ozbiljno pitanje. Kakva novinarka?!" rekla je Jeremićeva i tada šokirala sve.

Jovana Jeremić o Donaldu Trampu

Voditeljka je nedavno govorila o Trampu, a otkrila je i nekoliko sličnosti koje imaju njih dvoje.

"To će se desiti, ja ne mislim da će se to desiti sad, ali ako se desi to će biti van mojih očekivanja, to je neobjekivno i nerealno očekivati da ja imam intervju sa Donaldom Trampom. Ja ću biti žena do koje će se jako teško dolaziti na svjetskom nivou za nekoliko godina", rekla je ona, pa dodala koje su im zajedničke stvari:

Izvor: Printscreen/Pink

"On je krenuo iz rijalitija, bio je voditelj rijalitija kao i ja. Ja sam 2018. godine dobila nagradu za najbolju voditelju rijalitija svih vremena, znači to je jedna nagrada koju ne može svako imati u svom kredencu. Kad sam apsolvirala to, krenula sam da radim jutarnji progam, pa sam sad dobila nagradu za najgledaniji jutarnji program. To je prva sličnost, druga sličnost je naša životna borba..."

"Imala sam ponudu, ali ostajem na Pinku"

"Imala sam tu ponudu, prihvatam inostranu ponudu, ali ostajem na Pinku. Što se tiče inostranih ponuda svih vrsta, koji se ne kose sa mojim poslom na Pinku, ću prihvatiti, hoću. Slikanja, intervjui, možda izvještavanja za njih... apsolutno. Svaki vid zarade i stvaranja nekih novih kontakata, što je meni trenutno mnogo važnije od zarade, će biti prihvaćeno. Uslov je samo da me niko nikad ne ucjenjuje za Pink, jer ja na Pinku ostajem, ali možda dobijem ponudu od Donalda Trampa da radim za njega. Ali, Pink je ono što nema alternativu", zaključuje Jovana.

Na pitanje da li vidi svoj život u Americi kaže: "Da li vidim svoj život u avionu između Pinka i Amerike? Da, vidim. Od 2026. godine mi astrologija predviđa Ameriku, čak i moje preseljenje. Ja uopšte nisam vjerovala u to da ću otići u Ameriku, ja sam neko ko ne voli da putuje, ali sam neko ko je odmah od malena znao da govori jezike. Poliglota sam, ja od malena pričam jezike, perfektno pričam španski i engleski. Vrlo je bilo simptomatično, kako ja i zbog čega znam da pričam jezike, a nisam kao mala bila u inostranstvu. Znaš, jezik se najbolje uči u inostranstvu, ali ja sam od malena imala kontakt sa stranicima", rekla je Jovana za "Telegraf".

(Blic/ Mondo/ Marina Cvetković)