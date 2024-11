Sada ljubi milionera, a bivši joj zgodan do bola: Jovana Jeremić momke krila od svih, a ovako je pričala o razvodu

Jovana Jeremić je samo tri izabranika predstavila javnosti.

Voditeljka Jovana Jeremić je u srećnoj vezi sa 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, ali je posle razvoda od Vojislava Miloševića imala i jednu neuspešnu vezu.

Dugo je pričala o novoj vezi posle razvoda, a otvoreno govorila je i o tome da želi ponovo da se uda i da će dečka predstaviti javnosti tek kada bude odlučila "da on bude njen muž". To je ubrzo i učinila i medijima predstavila Nenada Sankovića sa kojim je nekoliko meseci bila u vezi.

Kako je tada ispričala, Nenad i ona su se upoznali sedam godina pre nego što su prešli granicu prijateljstva, a nema ko nije komentarisao da je njen izabranik veoma zgodan. Ubrzo su osvanule i zajedničke slike, ali njihova veza ipak nije potrajala.

Nakon ove veze je nastavila svojim životom i ubrzo upoznala Dragana Stankovića, biznismena i "kralja hleba" iz Grocke, sa kojim je i danas.

Njen izabranik je 14 godina stariji, vlasnik je pekarske proizvodnje u Beogradu, a Jovana ne krije da je on sve što je poželela sebi, kao i da joj Dragan ispunjava sve želje. Kako sama kaže, sama je sebe obezbedila i osigurala, te joj je uspešan muškarac došao kao bonus.

Za MONDO je jednom prilikom otkrila čime ju ju je osvojio:

"Ja sam dobila čoveka kakvog sam zaslužila. Sve što sam rekla, to mi se obistinilo. Ja postavljam realne ciljeve. Ne može obična devojka da postavlja ciljeve koje postavlja Jovana Jeremić", započela je, pa poentirala:

"Dragan ispunjava glavnu stvar - sigurnost. On meni pruža sigurnost, ja sam ceo život tragala za muškarcem koji će mi to pružiti. Svi do jednog pre njega su bili slabiji od mene i jedino moćno što su ti muškarci imali u vezi sa mnom, sam ja sama. I to sad mogu deifinitivno da kažem", objasnila je Jovana.

U javnosti se često pojavljuju zajedno, a Dragan ju je pratio čak i do Amerike iz koje je izveštala o tamošnjim izborima.

Ona je nedavno otkrila da Dragan gradi vilu koja će se zvati “vila Jovana”, po njoj , a svoje pratioce redovno izveštava o procesu uređivanja. Jovana deluje srećnije nego ikad, što je za naš portal i potvrdila.

Ipak, Jovana je samo jednom stala na "ludi kamen". Njen prvi i jedini suprug bio je Vojislav Milošević sa kojim je voditeljka dobila ćerku.

Voja i Jovana proveli su godine zajedno, a onda su javnost putem saopštenja obavestili da stavljaju tačku na svoj brak. Ona je istakla da nikakvo treće lice nije dovelo da razlaza, kao i da su se rastali bez teških reči. Jovana je sa bivšim suprugom i danas u odličnim odnosima, čemu svedoče i zajednička druženja isa njihovim sadašnjim partnerom.

Nedavno je govorila o Voji:

"Moj prvi muž je ponosan na mene, i meni je to jako drago. On je moj prvi muž i uvek je bio uz mene, i kada nismo imali i kada smo imali. Krivo mi je što moja pokojna svekrva ne može da vidi sada mene i Leu. Moj brak je bio savršen, ali ja sam htela više, i bolje da sam prekinula na vreme", dodala je Jovana sa suzama u očima.

