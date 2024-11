"Sjedim sa petoro ljudi, svi razvedeni": Haris Džinović progovorio o novoj ljubavi, otkrio i da li će se ponovo ženiti

Haris Džinović progovorio o novoj ljubavi, ali i ženidbi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši bračni par Džinović je u javnosti važio za idealan, a Melina se često hvalila podrškom supruga. Ipak, o razvodu se nije izjašnjavala, dok je Haris naglašavao da je ispunjavao sve Melinine želje.

Iznio je "prljav veš" iz braka sa skoro tri decenije mlađom dizajnerkom, a potom istakao da je otvoren za novu ljubav. Haris je nakon burnog perioda nastavio dalje, a sada je istakao da ima utisak da se samo o njegovom razvodu toliko pričalo. Takođe, spomenuo je i ženidbu, te priznao da li ima šanse da ponovo stane na ludi kamen.

"Neki dan sjedim s petoro ljudi, petoro razvedeno! Moj život, ne znam koliko me duboko poznaješ, moj život počinje na platformi istine. Laž moraš podgrijevati. Istina je kakva takva je. Ne kajem se što sam bio otvoren. Kad imaš ovakve televizije prekoputa sebe, ti kontrolišeš svoje izjave. U tekstu pisanom - promjena ima koliko hoćeš", započeo je.

"Bio sam okružen prijateljima. Nije bilo prevelike zaštite. Nema ramena za plakanje. Ja sam to riješio snagom pameti, Bog mi je pomogao da to izguram. Nisam bio u toj fazi za novim, nisam bio daleko od druženja sa ženama. Dostupan sam", poručio je za Face.

O mladosti je otkrio nepoznanice:

"Bio sam vrlo komforan. Radio sam ono što mi se htjelo raditi. Ti se moraš posvetiti poslu, nisam bio takav, volio sam da sjednem i da zasviram. Bavio sam se i sportom, moralo je to biti razdvojeno. Smatrao sam da nisam dovoljno talentovan za muziku...Sumnjao sam. Krenuo sam kao harmonikaš i išao sam po svadbama. Sviram tri instrumenta, ali tanko je to sviranje… Interesovao me fudbal, skijanje, odlazak na more, s kim ću na more… Nije mi padalo na pamet da se posvećujem karijeri", objasnio je Haris.

Potom je priznao da li bi se ponovo oženio:

"Ne pada mi na pamet! Pedeset godina sam živio sam. Bio sam dvadeset godina u braku... Svi imaju svoje razloge. Ti kad okreneš stranicu, videćeš koliko je ljudi razvedeno", ispalio je.

Pogledajte Melinu i Harisa:

(MONDO/ Katarina Bojović)