"Svi imamo taj virus u sebi, to je bolest koja može da se aktivira": Lukas žestoko opleo po kolegama

U pitanju, prema njegovim riječima, uopšte "nisu više zvijezde, nego budale".

Izvor: TV Prva / printskrin

Pjevač Aca Lukas nedavno se u jednom intervjuu dotakao "kiseline koje je scena prilično puna", te likova koji samo "čekaju da čovjek potone". Zatim je otkrio listu svojih prioriteta i naglasio kako se danas samo sa sobom takmiči.

Po njegovom mišljenju, ukoliko sujeta nekoga "uhvati" u poslu kojim se bavi, na kraju samo može da ga uništi, a on je svakako srećan što je to kod sebe uspio da pobijedi.

"Ne radujem se tuđem neuspjehu, pa ni uspjehu!"

"Pazi, kad sam bio mlađi, često sam znao da se posvađam pa se onda nešto prepucavam s njima, ali sada sam u fazi u kojoj imam životne prioritete koji nisu vezani za estradu. Moj prioritet je uvijek bila muzika, imam djecu i svoj privatni život, a profesionalno se takmičim samo sa sobom. Iskreno, svi mi, ne samo na estradi, već i u životu, imamo taj virus u sebi i to je bolest koja može da se aktivira u svakom trenutku, a ta bolest se zove sujeta. Ako te ta bolest uhvati u poslu kojim se baviš, ona te sve više guši i na kraju te uništi; ja sam to kod sebe pobijedio i danas se ne radujem tuđem neuspjehu, ali da budem iskren, ne radujem se ni tuđim uspjesima, tako da sam potpuno indiferentan. Niko nije imun na to, a na ovaj način se štitim od toga", kazao je Lukas.

Tu se, međutim, nije i zaustavljao. "Dokle god gledaš u tuđa dvorišta i pratiš ko ima više i šta ima, nema ništa od toga. Godinama sam se bavio fudbalom i tamo mi takmičenje ima smisla, ali ovo je umjetnost. Ovdje takmičenje nema smisla, jer cilj je da svako bude svoj. Ljudi preko imaju svoje karijere, a kod nas čak i ako ostvare uspjeh, gledaju da li je drugi postigao više. Koji je smisao ako ne uživaš u svom uspjehu? Istina, sve to vraća na priču o Arenama. Da, sve te priče o Arenama, sve mi je to postalo pomalo bljak. Niko više ne priča o tome kako je bilo na koncertu, kakav je bio zvuk i atmosfera. Njih to ne zanima. Pričaju o tome ko je bio na crvenom tepihu. I to je laž. Nije to crveni tepih, već neka izgužvana, flekava crvena ponjava, a oni pričaju ko sve prolazi. A tu prolaze i Kurta i Murta. Od starleta do učesnika rijalitija koji su sada najveće zvijezde. A to su budale, a ne zvijezde. I onda pišu o takvima, a o koncertu ništa", pričao je Aca za "Index.hr".

(Index.hr/ Mondo/ Marina Cvetković)