"Završio je karijeru za mene": Milica Pavlović o jako neprijatnom iskustvu s Lukasom i odnosu s Karleušom

Milica Pavlović govorila je o prijateljstvu s Jelenom Karleušom, kao i odnosu sa kolegom Acom Lukasom za kog je istakla da je veliki umjetnik, ali i poručila da je za nju završio karijeru.

Izvor: Kurir

Muzička zvijezda Milica Pavlović govorila je o prijateljstvima sa kolegama sa javne scene. Sa Acom Lukasom i Jelenom Karleušom ima duete. Sa pjevačem se divan odnos završio sukobom.

Milica se prisjetila sukoba sa Lukasom - "On je veliki umjetnik i ostavio je i ostavlja traga u muzici. Jedini je takav, pokušavali su mnogi da kopiraju njegov lajfstajl, njegov način interprentacije. On je jedan jedini Aca Lukas. Svemu tome aplaudiram", govorila je Milica i nastavila:

"Pored toga što nas je vezivalo prijateljstvo, zato sam i snimila duet sa njim, ali, on je završio karijeru kod mene. Nikad se ne bih pomirila sa njim, jednostavno, imala sam jedno ružno iskustvo, kao neko ko se ovim poslom bavi isključivo iz ljubavi, svi mi radimo i zbog novca, a ljubav me motiviše, i publika. Što se tiče Ace, jedno jako neprijatno iskustvo. Jako sam isključiva, kad me zezneš, teško mogu da pređem preko nekih stvari. Ali fin je čovek, kažu", rekla je Milica u podkastu Inkubator.

Onda je progovorila o Jeleni Karleuši, muzičkoj zvijezdi sa kojom ima hit duet "Mašala".

"Jelena je moja prijateljica, moja koleginica, volim način na koji pristupa poslu, veže nas energija, bombastičnost, upornost... Ogovarala sam je juče, onako ženski. Jedna je od najnjegovanijih žena koju poznajem, tako je mirišljava. Ovu Jelenu koju ja poznajem, nema veze sa ovom Jelenom na tv-u. Vjerovatno je u tom šou-bizu gdje jeste, jer vodi igru kako je vodi. Ko ne zna PR, treba da ode kod Jelene na čas. Ona ulaže u produkciju, cijenim je zbog toga. Mnogo je volim", zaključila je Milica.