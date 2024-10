"Taj kepec iz Granda je bolja riba od tebe": Skandalozna svađa pjevača sa ženom, pljuštale psovke zbog pjevačice

Pjevač Aca Lukas je u biografiji iznio skandalozne detalje iz braka sa Sonjom Vuksanović

Folker Aca Lukas objavio je prije par godina biografsku knjigu "Ovo sam ja", u kojoj je otkrio detalje iz života za koje javnost nije znala.

Lukas je pisao i o detaljima žestokih svađa sa Sonjom Vuksanović koja mu je rodila ćerku Viktoriju i od koje se prije izvjesnog vremena razveo.

"Siktali smo i skakali jedno na drugo, a voljeli smo se! Ja sam je iskreno volio i sigurno bih primijetio da ona nije mene voljela. I tako sve polako počinje da gubi smisao. Naredne tri godine sam u sopstvenom stanu proveo u dnevnom boravku. Ona je spavala s djecom u spavaćoj sobi. Te tri godine sam presjedio na trosedu. Bukvalno presjedio. Nisam mogao da spavam. Sjedim cijelu noć i razmišljam", pisao je Lukas.

"Volim Sonju, a ona me polako ubija, izvlači me iz života na koji sam navikao i u kome se osjećam slobodno i dobro. A ne mogu da se otrgnem. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred djecom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj dio krivice. Mogu donekle da razumem kad je svađa pred publikom pa ne želiš da priznaš svoj dio krivice. Ali ne razumen kad smo sami u stanu i ti tvrdiš nešto za šta oboje znamo da nije tačno. U sudaru dva ega htjela je da pobijedi pozivajući se na neistinu. Kad sve saberem, Sonjina najveća krivica jeste ta što nije pristajala na kompromis. A moja najveća krivica je u tome što sam joj pridavao suviše značaja i uzdigao je u javnosti stvarajući utisak da smo ravnopravni, što sigurno nije istina".

Lukas je naveo i da se tokom braka "pretvorio u svoju suprotnost".

"Razlog je bio jednostavan: radio sam to zbog Sonje, da njoj ugodim. I baš me briga što će da kažu da sam papučar. Jedini od njih nisam imao švalerku dok sam volio svoju suprugu. A ljubav kad prestane: ćao. Nema održavanja braka na silu u paralelnom životu: kod kuće žena koju ne podnosiš, a u iznajmljenoj garsonjeri švalerka koju lažeš da ćeš se razvesti. Ja sam za te filozofe frajer."