"Možete svi da se poubijate ja ću da se udam za njega": Ceca bivšeg "strpala" u logor, pa pala na starijeg i oženjenog

Ljubavni život pjevačice oduvijek je privlačio pažnju javnosti, o čemu su se često ispredale različite priče, kako istinite, tako i izmišljene

Izvor: MN Press

Cecin ljubavni život oduvijek je bio zanimljiv domaćoj javnosti, naročito sada, nakon prikazivanja "Sablje", zbog ponovnog pominjanja Arkana sa kojim je dobila i dvoje djece.

Međutim, Željko Ražnatović nije jedino "zvučno" ime na ne pretjerano dugoj listi ljubavnih partnera. Pjevačica je potvrdila tek par odnosa, dok su je sa drugim slavnim muškarcima spajali bez da je romansa potvrđena.

Evo ko su sve bili njeni zvanični i navodni bivši momci:

Vladan Lukić

Na početku karijere bila je u vezi sa bivšim fudbalerom i predsjednikom Crvene zvezde, Vladanom Lukićem. Lukić je bio Cecin prvi poznati dečko, međutim ta veza nije dugo trajala. On je svojevremeno izjavio da su se upoznali kada je on imao 18 godina, a ona 15 godina i da je veza sa Ceca bila “dječja igra”.

Dejan Marjanović Šaban

Sa Šabanom počinje njena sklonost ka žestokim momcima. Dok su bili zajedno često su bili gosti beogradskog kluba "Bojan Stupica", a Marjanović je u to vrijeme važio za nekrunisanog kralja Zvezdare. Ubijen je 1994. godine u Bulevaru revolucije.

Hajrudin Haro Samardžić

Dok je živjela u Švajcarskoj, započela je strastvenu vezu sa Harom Samardžićem, estradnim menadžerom i fudbalerom. Njihova romansa nije naišla na odobravanje javnosti zbog nacionalizma.

Samardžić, koji je bio oženjen tada, i njegova braća su posjedovali lanac klubova u zemljama zapadne Evrope, a njihova ljubav je okončana posle godinu i po dana veze.

Ceca i Haro Samardžićpic.twitter.com/oUm8Ril5qw — FikoR (@FikoR87)August 13, 2016

"To je trajalo godinu i po dana. On i njegova braća držali su lanac diskoteka u inostranstvu. Imala sam sedamnaest i po godina i baš sam se zaljubila. Bili smo zajedno sve dok nam je bilo lijepo i dok je imalo smisla. Pošto nismo imali planove za nešto ozbiljno, rastali smo se. Svako je krenuo svojim putem i nikad se više nismo ni vidjeli ni čuli", rekla je pjevačica za medije jednom prilikom.

Međutim, Haro je kasnije iznosio veoma loše stvari na račun bivše izabranice. Tako je svojevremeno za "Nacional" 2002. godine izjavio da je imao namjeru da digne u vazduh halu u kojoj je Ceca pjevala na tadašnjoj svojoj evropskoj turneji: "To je žena koja mi je mnogo zla nanijela. Ja sam za vrijeme rata završio u logoru, mislim, zahvaljujući njoj. Mislim da je ona učestvovala u tome. To sam kasnije saznao I to je istina", tvrdio je tada Muharem Haro Samardžić.

Ljubav sa Arkanom

Nakon što joj je Haro slomio srce, u Cecin život ulazi Arkan. Tog 11. oktobra 1993. godine ona i Džej pjevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde. Kada je vidjela barikade, pjevačica je željela da odustane, ali kolege joj nisu dozvolile. Tada je u restoranu Erdut upoznala Arkana u koga se odmah zaljubila. Pošto je o njemu svašta čula, čak i to da ju je ošišao, prvo se uplašila, ali on ju je veoma brzo osvojio. Arkan nije vjerovao da će imati ozbiljnu vezu sa Cecom, a kamoli brak, jer pjevačica sa kratkom kosom i 48 kg nije bila njegov tip žene.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot

Postoje razne priče o njihovom upoznavanju, a u nekima se pominje da je Cecin otac molio Arkana da je izvuče iz kluba u Bernu u kome je bila. Pjevačica je postala član Arkanove partije Stranka srpskog jedinstva (SSJ) i prilikom posjete Žitorađi, njeni roditelji su ga domaćinski dočekali. Tome je prethodila prijetnja koju je navodno Ceca izrekla roditeljima koji su se protivili njenoj vezi sa komandantom, a ona glasi: "Možete svi da se poubijate, ja ću se udati za njega jer ga obožavam."

Izvor: YouTube/Screenshot/Prostorni Aktivista

Od tada je sve više razmišljao o pjevačici, a ona ga je na to podsticala zivkanjem telefonom i tajnim susretima u sjedištu stranke. Kupovala mu je čokolade i zvala ga je Bucko, a on nju Cecko. Kada su se upoznali, Arkan je bio u braku sa intelektualkom Natalijom Martinović čiji je brat poginuo ratujući sa njim.

Arkan se kasnije razveo od supruge, a pjevačica ga je posle pet meseci zaprosila. Vjerili su se 1995. godine, a njihovo vjenčanje u medijima je nazivano "svadbom decenije". Ceca je sa njim dobila dvoje djece, Veljka i Anastasiju. Međutim, januara 2000. godine Arkan je ubijen.

Vidi opis "Možete svi da se poubijate ja ću da se udam za njega": Ceca bivšeg "strpala" u logor, pa pala na starijeg i oženjenog Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 8 8 / 8

Andrej Kujundžić

Pjevačica i reli vozač upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a šuškalo se po beogradskim kuloarima da je njihova romansa je počela na snimanju emisije "Top speed". Pričalo se da su bili zajedno tri mjeseca, da bi se nakon toga Kujundžić vratio supruzi Marini. Ali, niko od njih ova navode nije nikada potvrdio, niti demantovao.

Vladimir Vuksanović

Vlada i Ceca nikada nisu zvanično potvrdili da su u vezi, ali se šuškalo da su u romansi bili 2009. godine. Ona je stalno u medijima izjavljivala da su samo prijatelji.

Vladimir Cvetković

Novosadski maneken je bio prvi dečko za koga je priznala da se zabavljaju i sa kim se pojavljivala u javnosti nakon ubistva Arkana. Ipak, ova romansa nije dugo trajala, jer su Vlada i Ceca raskinuli nakon samo šest mjeseci veze.

Iako je veza bila kratka, oni su za to vreme zajedno izlazili, pojavljivali se na gradskom događajima, boravili u vili Ražnatovića na Kipru, putovali...

Izvor: Kurir Tv/Printscreen

Izvor: YouTube/Glossy.rs

"Razišli smo se zbog nepomirljivih razlika u karakterima, ali uz dogovor i bez ružnih riječi. Desilo nam se ono što se dešava i drugim parovima, tako da u našem raskidu nema ničeg senzacionalističkog. Ostaćemo prijatelji, a sačuvaću samo lijepe uspomene na vrijeme provedeno sa Vladimirom jer drugačijih nije ni bilo", izjavila je Ceca nakon raskida, dok je maneken istakao da "Ceca ne voli mnogo da se kreće, pa većinu vremena provodi kod kuće", dok je on avanturista.

Bogdan Srejović

Poslednji u nizu bio je ugostitelj Bogdan Srejović, a njemu je pošlo za rukom da osvoji brojne prelijepe Srpkinje. Često se nalazio u centru pažnje zbog svog ljubavnog života, iako skandali nisu dio njegove priče.

Izvor: Instagram/bogdansrejovic

Ljudi koji poznaju Bogdana ističu da je veoma vrijedan i sposoban muškarac, ali i vrlo posvećen otac. Uspješno posluje već godinama u sferi ugostiteljstva, te je bio menadžer i suvlasnik najpopularnijih mjesta u prestonici. Potiče iz ugledne porodice, a malo ko zna da mu je otac bio poznati sportista, te i danas drži rekord u atletskoj disciplini troskok.

Kada je Ceca priznala da je Bogdan uspio da osvoji njeno srce, vijest je odjeknula kao bomba. Nisu se razdvajali, te su se trudili i da zajedno putuju, kao i da jedno drugo podrže u poslovnim poduhvatima. Sve je izgledalo idilično, a mnogi su navijali za njih, te se nadali da će otići korak dalje i uploviti u bračne vode.

"Nikad Cecu nisam vidio srećniju! Bogdan je veoma pažljiv prema njoj, ispunjava joj svaku želju, čak joj donosi jutarnju kafu u krevet sa ružom... Spreman je na sve samo da joj izmami osmeh. Konačno je našla muškarca koji se trudi da je zadrži", govorio je tada izvor blizak paru.

Međutim, idila nije dugo potrajala, ubrzo je uslijedio krah ljubavi, ali bez ikakve pompe i skandala. Oboje su istakli da nije u pitanju prevara, niti se umiješala neka treća osoba, već da su emocije izblijedjele, kao i da su ostali u prijateljskim odnosima.

Nakon kraha ove romanse, Ceca, barem u očima javnosti, nije imala novog partnera, niti su je povezivali sa nekim muškarcem.

Podsjetite se i kako je Ceca nekad izgledala:

Izvor: Stil.kurir.rs/ Mondo Jelena Sitarica